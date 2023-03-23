慢性腎臟病治療２大不可或缺！認識藥物治療＆低蛋白飲食。

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營養師指致病３大原因！
根據最新2020年USRDS（United States Renal Data System）盛行率統計指出，台灣慢性腎臟病盛行率11.9%位居全球第一，遠遠大於第二名的日本與第三名的美國，換算起來大約每10人當中就有1位屬於慢性腎臟病的患者，同時洗腎的比率也是全球之冠。而造成慢性腎臟病的三大原因，第一名主要來自糖尿病所引起的腎病變，第二名則是高血壓所引起的腎病變，第三名則是其他因素所造成。
藥物治療＋低蛋白飲食
慢性腎臟病治療2大不可或缺！
慢性腎臟病患者的治療過程中，除了接受腎臟科醫師的用藥治療之外，營養上的低蛋白飲食執行更是不可或缺，唯有多方的控制與治療才能穩定腎臟功能，達到延緩腎臟衰退的效果。根據2017年發表在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）研究發現，低蛋白飲食可以使腎臟中的入球小動脈血管收縮，進而減少了腎臟腎絲球內的壓力跟血流速度，長期下來實驗觀察到持續低蛋白飲食可以顯著的減少腎臟腎絲球損傷並穩定甚至改善腎功能的進展，同時可以減輕慢性腎臟病人的蛋白尿量。
慢性腎臟病第五期用藥選擇，
目標為達「更好控制效果」。
當慢性腎臟病患者發展到了第五期時，可能會因為尿毒素含量高居不下的關係或其他因素考量之下，腎臟科醫師會開立使用名為吉多利錠（Ketosteril）藥物，用意就是為了讓慢性腎臟病病人達到更好的控制效果。而健保開立條件，只限慢性腎臟病患者執行低蛋白飲食治療連續三個月且每個月之腎絲球過濾率（eGFR）≦15mL/min /1.73 m2，同時尚未接受透析治療者，每日最多可用六顆。
吉多利錠使用一定要搭配極低蛋白質飲食才能發揮最大功效，功用在於服用後可以結合體內的尿素氮，透過人體自己的轉胺代謝功能減少尿毒素產生，達到進一步延緩腎功能退化的效果，同時此藥物還可以帶來一部分的蛋白質營養補充、降低高血磷的發生。
研究分析比較：
根據2019年發表在《營養素》（Nutrient）期刊的一篇統合型研究（meta-analysis），此研究蒐集並整理分析了過去以來吉多利錠對於腎功能影響的相關實驗，最終結果發現，與接受低蛋白飲食但沒有使用吉多利錠的慢性腎臟患者相比，有使用吉多利錠的慢性腎臟病患者並且搭配極低蛋白質的飲食治療，可以顯著延緩腎功能eGFR下降（p<0.05），同時後者組別也發現顯著降低了尿素氮（BUN）的含量（p<0.05），並且實驗中也發現吉多利錠的慢性腎臟病患者並且搭配極低蛋白質的飲食治療，並不會造成病人出現蛋白質熱量營養不良Protein-Energy Wasting （PEW）的發生。
使用者需更嚴格限制蛋白質：
根據2020年美國國家腎臟基金會（KDOQI）的慢性腎臟病臨床營養實踐指南指出，建議慢性腎臟病3~5期的病人採用低蛋白飲食來控制腎功能，建議以每公斤體重0.55-0.6g來計算，若是搭配吉多利錠這類的藥物補充時，就必須更嚴格限制蛋白質，採極低蛋白質飲食以每公斤體重0.28~0.43g來計算。但由於台灣臨床上所使用的劑量與國外實際狀況不同，所以在此只能簡單舉例，若今天有一位體重為60公斤且在使用吉多利錠的慢性腎臟病第五期病人，經計算其一天可攝取的蛋白質約只能有30克，意即扣除主食中非高品質蛋白質含量後，約只能食用「3份」的豆魚蛋肉類。（註：此30克的蛋白質不等於30克的魚類或肉類）
腎臟病營養治療須完整規劃，
別誤信偏方，避免難以挽回！
總而言之，腎臟病相關的低蛋白飲食指導以及營養治療，必須透過腎臟科醫師與臨床營養師的個別評估後才能進行完整的規劃，詳細內容建議於醫院腎臟科門診檢查並轉介營養師協助，切勿鋌而走險相信偏方或非專業人士之建議，造成難以挽回的局面。
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