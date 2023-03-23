路上遇到快跑！東非狒狒「靠打架」排位 目前疑逃往新屋
桃園平鎮區振興里出現「東非狒狒」在街上亂竄的事件，起因是民眾早上在路邊停車時，感覺腳邊有隻大狗迅速跑過，後續調影片來看才得知是一隻大狒狒，該區里長黃志杰與守望相助隊隊員日夜搜索，最終因以失敗告終，被指稱是狒狒所有者的六福村也緊急回應「園內動物數量沒有少」。據最新通報，牠目前可能已逃往新屋區，桃園民眾應注意自身安全。
記者李惠婷/綜合報導
振興里里長黃志杰表示，該隻「東非狒狒」已在平鎮逗留12天，期間僅採食蔬果、未傷害人，在接獲民眾通報後立即出動，無奈牠實在聰明，在數天的抓捕行動下仍宣告失敗，後狒狒已離開黃志杰的管轄區域，據《中央社》報導，最新通報顯示牠已逃往新屋梅高路3段附近。
據悉，東非狒狒屬雜食性動物，主食取食方便的植物，但也吃麵包、猴飼料及各式肉類。雄性體重能達24至45公斤，雌性則是12至28公斤，因是群居動物，雄性東非狒狒會藉由打架來決定彼此階級。
那在路上遇到，要怎麼分辨牠是否為東非狒狒呢？《NOWnews今日新聞》記者採訪動物專家葉傑生，說明狒狒體型較大，腮幫子毛髮明顯豎起，屁股上會有肉瘤，與台灣常見的台灣獼猴相比，東非狒狒臉部膚色較少、多是毛髮，很容易就能辨別。
葉傑生也強調，東非狒狒群聚時確實有攻擊性，可目前牠僅有一隻，會以生存為主要目標，難有主動攻擊的狀況，故民眾看到牠後請通報相關人員，千萬不要自行抓捕。
桃園市政府動物保護處說明，已派員前往，預計會先備妥誘捕籠，視狀況由獸醫以吹箭方式進行。有民眾指稱狒狒是從六福村野生動物園所逃脫，六福村已澄清並不屬實，園內動物的數量也沒有減少；經查桃園沒有這隻狒狒的登記證明，推測是由其他邊界縣市棄養或越界逃入。