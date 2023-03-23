力掃多年來分裂惡名　南投黨公職大陣仗陪蔡培慧登記

上任僅18天的南投縣新任立委蔡培慧，今上午前往民進黨縣黨部辦妥立法委員初選登記。她表示自己這屆任期雖然只有短短10個月，將尊重黨內機制登記參選，更要延續民進黨在立委補選團結一心的精神，持續努力、與黨內同志一起為南投來打拚。
記者顏幸如／南投報導
今（23）日上午陪蔡培慧登記的民進黨地方黨公職人員，有不分區立法委員羅美玲、名間鄉長陳翰立、縣議員蔡銘軒、吳棋楠、陳玉鈴、王秋淑，以及南投市代表沈啟修、曾億弘、前集集鎮長陳紀衡、前縣議員賴燕雪等多人。
自認「不會選舉」的蔡培慧，經過補選一役，表示還在不斷學習中。黨主席賴清德曾為南投民進黨多年來的不團結，在選前向南投鄉親公開道歉，蔡培慧說，現在南投民進黨的團隊不僅專業認真，而且年輕、團結一心，因此她把名片標語改成「專業、認真、為南投打拚」，希望將南投的沈痾一項項解決。
她說雖然選舉非常辛苦，但很感謝南投鄉親給自己機會，自己過去是在農村長大、成長過程半工半讀，因此有著韌性的特質，將用堅強的意志力、溫暖的心繼續做給大家看。
立委羅美玲表示，2024立委選舉將延續補選時團結一致的氣勢，除了第二選區團結支持蔡培慧，第一選區也會推出強棒，期盼呈現驚艷的結果，順利在南投拿下兩席立委。目前第一選區已有縣議員兼縣黨部主委蔡銘軒完成登記。