昔捲王力宏婚變風波！野生By2隔4年「現蹤台灣」近照曝光
新加坡雙胞胎女團「By2」由姊姊孫涵（Miko）與妹妹孫雨（Yumi）組成，其中妹妹孫雨曾因為捲入王力宏婚變風波揹上小三罪名，飽受輿論攻擊，形象一夕崩毀。休息一陣子後，今年重新出發，近日正如火如荼地舉辦巡迴演唱會，不過昨（22）日卻驚喜在IG限動透露自己人在台北，隔了多年再次來台灣，原來是為了慶祝31歲生日，讓粉絲又驚又喜：「終於回來了，生日快樂，一直都在」、「想巧遇」。
記者郭佩蓉/綜合報導
孫雨（Yumi）昨日在IG限時動態打卡台北，除了到劉畊宏創辦的300壯士健身房，PO出By2海報照以外，還曬出以101大樓當背景的美照、高級日料照，表示：「四年了！Happy birthday to us，by2，謝謝家人給我們慶生。」接著，她又發文曬出一系列與101合影的美照，在文內感性直呼：「隔了四年，在生日當天，回到15歲夢想起航的地方，從沒忘記你們」。
貼文及照片一出，網友們也紛紛留言：「生日快樂，歡迎回來，一直等你們」、「生日快樂，永遠是妳們的兔迷」、「我們也從未忘記過妳們，歡迎回家」、「很想妳們，謝謝妳沒有忘記過台灣」、「難得回來，奶茶喝了嗎」、「期待能有巡演台灣站」、「有什麼行程嗎，想巧遇你們」、「我們一直都在」。
事實上，2021年By2妹妹孫雨因為捲入王力宏、李靚蕾婚變風波，揹上小三罪名，不僅工作停擺，還飽受輿論攻擊，孫雨事後在微博發聲明，與王力宏劃清界線。去年底，By2也在微博發文：「感恩守護我們擊潰那些惡語，給你帶來疼痛的人不要去怨恨，因為人生沒有白經歷的事情，扔掉的垃圾就別再回望了，抓住幾個快樂瞬間放到最大化。」