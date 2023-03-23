巷仔內／醜聞纏身、內控失靈！瑞信危機非一日之寒

邀請印尼參訪團來台中　觀覽在地農產品

▲參訪霧峰金針菇產地。（圖／台中市政府）
▲參訪霧峰金針菇產地。（圖／台中市政府）

記者賴正琳／綜合報導

台中市政府農業局積極開拓台中農特產品外銷國際，邀請印尼Indo Tani Sejahtera(ITS)農產貿易公司母公司MJP Cargo集團總經理Jahaya一行7人，日前到台中進行2天一夜的參訪，並安排參觀台中市柑橘類、芋頭及菇類等農產品，透過實地參訪，拓展在地農產品能見度，也希望藉此機會開拓印尼市場，提升農民收益。

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農業局表示，為積極開拓新興外銷市場，市府與行政院農業委員會駐印尼代表處合作，在今年年初邀集相關農民團體、Indo Tani Sejahtera(ITS)農產貿易公司及駐印尼代表處三方召開視訊媒合會議，會後並邀請其來台實質參訪，了解農產品品項及產地狀況，以利進一步促成採購。

農業局說明，印尼為世界上面積第16大的國家，人口超過2.7億，人口排名為全世界第4名，也是人口數量最多的穆斯林國家，市場消費的前5大進口鮮果種類為蘋果、柑橘、葡萄、水梨及奇異果。

而MJP Cargo集團為印尼重要進出口貿易公司，具有23年經歷，龐大的組織結構，物流面相跨及陸、海、空三領域，更是運輸易腐品方面的物流專家，其旗下子公司Indo Tani Sejahtera(ITS)農產貿易公司則主要負責蔬菜、水果方面的物流。希望藉由這次實地參訪，開展印尼市場。

▲產品推薦暨業務交流會。（圖／台中市政府）
▲產品推薦暨業務交流會。（圖／台中市政府）

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