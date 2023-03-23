永久居留者、新住民可領6000　移民署呼籲留意

為了與全民共享拚經濟的美好成果，除國人外，持有有效居留證的國人外籍、大陸及港澳配偶，以及持有外僑永久居留證的外國朋友，都可以參與本次全民共享普發現金專案。預估將有超過15萬人受惠，共享政府發放的6,000元紅包。
記者賴正琳／綜合報導
移民署說明，此次提供5種多元便捷的領取方式，如實體ATM及郵局臨櫃領取現金，如果不方便領取，也可以選擇在官網登記後，即可直接匯入個人指定之帳戶。112年3月22日起至3月27日止即可至網站辦理預登記，3月28日開放查詢預登記結果。如果因為其他事由在台居留之國人配偶，如工作、投資或持就業金卡等，因為系統無法辨識國人配偶身分，可能無法領取，可電話聯繫所在地的移民署服務站，經確認後於系統註記為「國人配偶」後，翌日即可領取現金6,000元。
移民署也進一步呼籲民眾須小心詐騙訊息，謹記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢登錄，也不會以電話要求至ATM或網銀操作轉帳。如果對於領取現金6,000元有疑義，可撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線1990（中、英、日，越、印、泰、柬7國語言）、經濟部振興專線1988或內政服務熱線1996等電話諮詢。