汪小菲懶理張蘭43億鉅債！夜店玩到天亮 葛斯齊說話了
大S和具俊曄新婚1週年，夫妻生活甜蜜蜜，開心喝香檳慶祝，反觀汪小菲與母親張蘭面臨新加坡官司敗訴，家族信託基金轉移受阻，天價債務43億元台幣曝光，讓外界相當吃驚，不過，大陸狗仔仍偷拍到汪小菲到北京夜店玩樂，甚至一夜到天明，網友忍不住酸他「家族信託都崩盤了，還有空在這泡女朋友？」
記者江芷稜/綜合報導
狗仔「超能攝影陽陽」昨（22）日發文，透露自己跟拍汪小菲，發現他跟神祕女子到三里屯玩了一夜，直到隔天早晨才出來，還不忘調侃說自己等到早上吃早餐了。影片裡，汪小菲穿著西裝筆挺，戴著斯文眼鏡，看起來很有霸總氣質，而他身邊的女子一頭長髮，穿著駝色外套，很有職場菁英的氣質。
狗仔還特意標註張蘭，故意詢問「姨！！這大姑娘行不行！」刻意嘲諷汪小菲的感情新動向，也標註台灣最強狗仔葛斯齊，「下次我可不幫你關注汪小菲了，你倆和解？誰低頭了哈哈哈！下次能帶我見見世面嗎？」葛斯齊也回覆「他的事我交給你去監督了啊！我回台灣挖其他料」，不願再跟汪小菲緋聞糾葛。
不少網友看後，紛紛表示「人家現在單身未婚，正常社交，沒毛病」、「只要不是張穎穎都支持」、「汪小菲這家的羊毛算是薅不完了，真是一隻小肥羊呀」，更好奇他跟張穎穎是否真的分手了，卻有人在底下留言解惑，指汪小菲跟張穎穎根本沒分手，前幾天還在她家直播。