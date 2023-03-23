台中6師長霸凌逼死高中生　潘文忠：專案調查、屬實嚴辦

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立委張廖萬堅質詢時表示，在政府宣示轉型正義、人權教育的同時，台中市某公立高中卻傳出一名高二生在學校威權管教、師長霸凌之下，走上絕路。
張廖萬堅指出，該生於國小三年級被鑑定為資優生，國中參加全國科展拿創意縣長獎畢業，到了高中卻面臨一連串威權管教，只因該生在高一下的烹飪課帶啤酒到課堂、在校喝掉，就開始被學務主任、主任教官等6名師長針對，包括經常搜身、無故要求寫自白書，經常用校園廣播傳喚他，讓大家都知道他是被重點管理的學生。
張廖萬堅說，除此之外，主任教官還罵他是垃圾、社會敗類，請同學不要跟他在一起；學務主任要求他簽休學／轉學申請書；師長誣賴該生偷竊，揚言不認罪要上少年法庭，造成學生拒學，並透過密集獎懲逼他休學，該生在1個月內就被記了9個警告、2個小過，一連串的不當管教、甚至是師長霸凌，導致該生於今年2月18日、開學第2天在家自殺。
張廖萬堅詢問，目前有不適任教師處理機制，但教官轉為校安人員後，是否有不適任教官、不適任校安人員處理機制，像這樣把學生逼上絕路，相關人員能否汰除？另外，生對生霸凌有通報時限，由學校權責人員向教育局通報，至遲不得超過24小時，那師對生霸凌該如何判定與通報？
潘文忠回應，個案會嚴正查辦，這所學校由台中市教育局主管，今天將會同教育局，做成專案調查了解，「絕對毋枉毋縱」，若查證屬實，相關人員有違法事項，將嚴正處置，針對個案一定會嚴查嚴辦；而在學生受教權益上，會增強師長專業知能，教育部先前在教師法修法，對於不適任人員處理，以及學生申訴相關法令上，都有一一盤整，若在落實面，有學校還未跟上，教育部一定會進行適法性督導。
張廖萬堅表示，校園霸凌通報有時限，那後續處理有時限嗎？
潘文忠說，目前有規定通報要即時，但個案處理狀況不一，沒有特別訂定，不過校方、教育局對於已有的規範、程序，就要去處理，若不遵循絕對嚴辦。
張廖萬堅說，該案雖屬個案卻凸顯校園輔導機制失靈，後續處理一定要有時效性，無法接受「以拖待變」、「師師相護」，他之後也會陪同該生家長到監察院陳情。