唐綺陽美照被盜！見交友軟體「自介僅一句」笑了：偷臭我
星座專家唐綺陽時常分享星座運勢，有「國師」之稱，先前才開心宣布YouTube已有百萬訂閱，甚至激動掉淚，開心喊：「全台最老的百萬youtuber誕生！」豈料近日自拍照竟然被盜用到交友軟體上，盜圖者還在自我介紹寫下一句，讓唐綺陽忍不住直呼：「是在臭我吧？」讓眾人全笑翻。
記者郭佩蓉/綜合報導
唐綺陽昨（22）日在臉書發文，曬出某交友軟體截圖，從畫面中可以看到，盜圖者不僅大膽放上唐綺陽的自拍，名字是「Eason」，年齡則設為30歲，讓57歲唐綺陽笑翻：「交友軟體居然有人用我的照片，我好奇生意好嗎？而且寫30歲是不是詐騙？」
此外，盜圖者不僅在職業欄寫下「國師」，還在自我介紹寫下：「星座專家，單身很久！」讓唐綺陽實在看不下去：「自介是在臭我吧？好啦盜圖是不對的，大家不要被騙喔，如果有點動心歡迎來看看我本人……等你喔（到底想幹嘛）。」
貼文一出，網友全笑翻：「單身很久也太好笑了」、「我快笑死」、「應該是要寫18歲」、「照片選真好」、「老師保養太好啦」、「單身很久...哈哈哈」、「星座專家，單身很久！這個自介果然超欠揍，但是30歲可以接受啦」、「自介太壞了」、「老師好幽默，」、「單身很久，我直接笑噴」。