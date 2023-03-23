麥當勞「星級點」怪怪的？眾試算價格 麥克雞塊偷漲抓包
麥當勞相當著名的「1+1」50元銅板輕鬆點成為不少小資族的最愛，雖然先前取消玉米湯的組合，但CP值還是店內排名前幾的頂尖。而近日，麥當勞宣布推出「1+1星級點」，屬於升級版的搭配方式，購買指定明星商品搭配飲料就只要89，還找來明星母子周湯豪、比莉姐代言。不過，近日卻被網友發現價格上面有點怪怪的，直言「麥當勞的數學.....星級點真的一點都不省錢欸」。
記者張嘉哲/綜合報導
近日麥當勞重磅推出這個「星級點」的搭配組合，主打「想吃得很星級？花得很省錢（台語音似星級）」並且找來周湯豪以及比莉姐拍攝廣告，臉書上還寫著「吃的加喝的只要$89，連比莉姐都直呼省錢捏」仔細看菜單上發現都是麥當勞人氣商品，A區包括「麥克雙牛堡」、「麥脆雞」、「麥克雞塊」、「金黃地瓜條」以及「OREO冰炫風」搭配B區「中杯飲料」或「美式咖啡」只要89元！
不過活動推出後，不少網友紛紛狂吐槽表示「哇！這真的是買到撞到耶！到底哪裡有省」、「新的1+1 真的乾脆別出....」、「價格上怪怪的吧？怎比套餐還貴啊」、「點上面兩個東西，我直接吃便當不就好了」、「變相漲價的意思嗎？」、「六塊雞塊點起來還比套餐還貴.....價格算錯吧」、「這價格不如買1+1=50還比較實在」、「這價格還是1+1=50划算啊」、「這組合一點都不省錢.....還拿諧音當噱頭」。
然而仔細看了「星級點」的菜單，其中六塊雞塊+中杯飲料售價89元，然而如果購買一組加上「單點中薯（50元）」的話，總價是139元；不過直接點六塊雞塊套餐（經典配餐中薯+中飲）的話價格卻只要129元，兩者相差了10元。
不過如果以現在1+1=50的菜單來看，其中麥香雞漢堡+小杯飲料售價50元，然而如果購買一組加上「單點中薯（50元）」的話，總價是100元；而直接點麥香雞漢堡套餐（經典配餐中薯+中飲）的話，價格為114元，補上1+1小杯飲料跟中杯飲料的價差5元，也只要105元，明顯是比套餐還要便宜，每點一套可以省下9元，因此不少網友認為新活動「星級點」主打「省錢」諧音卻沒比較便宜，實屬有點尷尬。