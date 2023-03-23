東非狒狒哪來的？六福村改口「釐清中」 網驚：樂天逃猿
今（23）日桃園平鎮區振興里驚爆有民眾目擊一隻東非狒狒逛大街，嚇喊「還以為是大狗」。狒狒逛大街身影曝光後引發廣大話題，網友直喊是「樂天逃猿」，有民眾指稱該隻狒狒為六福村動物園所養，對此目前六福村業者僅低調回應「目前還在釐清中」，並表示中午12點會針對狒狒逃脫事件發布正式聲明，《NOWnews今日新聞》將會第一時間追蹤園方最新說明。
記者汪睿琦/綜合報導
記者上午9點47分致電六福村求證狒狒逃脫一事，對方以發言人目前不在為由、表示不便透露。前後追問了7通電話後，六福村終於鬆口「目前還在釐清中」，針對各媒體已經開始大肆報導「狒狒並非六福村逃出」，六福村表示並不清楚是哪個單位透露，並說明中午12點會對外發布正式聲明。
六福村是全台灣少有內含動物園的遊樂園，購票入園就能暢玩遊樂設施外，還可到動物展示區近距離觀看70種、上千隻超萌動物，受到全台大小朋友喜愛。另一方面，六福村號稱有台灣種類最多的猴類園區，還有來自非洲草原的超萌狐獴朋友、孟加拉老虎、白老虎、非洲獅子，可說是樂園中的一大亮點。
如今狒狒驚爆逃脫，民眾後立刻通報相關單位處理，振興里里長黃志杰也率領守望相助隊連日夜追捕狒狒，數天追捕下來都未果，直呼「狒狒實在太聰明」。目前東非狒狒已離開振興里轄區，黃志杰不得不放棄，但還是責任感滿滿表示「如果需要我一樣會帶著我們的守望相助隊前往協助！」，話題持續發酵中。