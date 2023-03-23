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警破改槍工廠驚見65K2步槍　昔日曾援贈友邦當衝突武器

▲軍備局205廠收藏之T65K2步槍。（圖／記者呂炯昌攝）
▲軍備局205廠收藏之T65K2步槍。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

桃園警方日前在查緝槍械時，驚見嫌犯家中藏有國軍武器和大量軍方彈藥，甚至有1把與國軍制式步槍T65k2相似度極高的槍械。國防部經過清查後表示，國軍T65K2步槍沒有遺失，另有玩具槍業者指出警方查獲的那支T65K2為其公司生產的模型槍，這起新聞事件也讓許多人回憶當兵操作T65系列步槍的歲月，該系列步槍我國也曾援助友邦，甚至成為友邦國內衝突使用武器，躍上新聞版面。

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由於57式(美國授權生產M14)步槍體型過於龐大、7.62mm(公釐)口徑子彈後座力過大，自動射擊不便，使得57式步槍操作不易，無法適應現代化戰爭。因此1968年在當時國防部長蔣經國的要求下，以美國M16與AR18突擊步槍為藍本，研發新型步槍。新步槍於1975年(民國65年)定型、量產，因此稱為65式(又稱T65)步槍。T65步槍使用6條右旋膛線，纏距178mm，採用 5.56x45公釐口徑子彈，可發射北約標準SS109子彈，最大射程800公尺、有效射程600公尺。

首批T65量產1000支，此後逐批生產並裝備部隊服役。不過由於T65護木內部隔熱銀漆效果不彰，導致隔熱效果不佳，此外還有卡彈、零件容易故障等問題。為了改良T65護木散熱不佳問題，小改款步槍護木加裝鋁質隔熱片，成為T65K1步槍。不過T65K1只生產2萬多支，就由T65K2步槍所取代。

1987年軍備局205廠根據美軍M16A2使用經驗持續改良推出T65K2步槍，外型最大不同點為增設類似M16步槍的提把，方便士兵攜行，也可加裝輔助瞄器。此外還增加3發點放射擊模式。T65K2延伸出伸縮槍托版本的T65K2的卡賓槍，類似美國M733卡賓槍的設計，不過僅只有少量特戰部隊使用。

T65K2除軍警單位使用外，台灣高中軍訓課程亦使用槍管封死的「教學用」T65K2步槍。T65系列步槍曾是國軍1980至2000年主力輕兵器。隨著2002年T91突擊步槍問世後，台灣軍方開始逐步用T91取代T65K2步槍，不過海巡單位、後備部隊與新訓單位仍廣泛採用T65K2步槍。

T65系列步槍總產量逾50萬支。除我國使用外，外交部還曾援贈海地、哥斯大黎加、巴拿馬、巴拉圭等友邦。在海地衝突中，可見海地政府軍與民兵都使用T65步槍交戰。

我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）於2021年7月7日晚間在家遇刺身亡，享年53歲。在官邸血案爆發後，海地安全部隊與槍手爆發槍戰，並以台灣製造的槍械擊斃4名傭兵，台灣援贈的槍械在區域衝突中又一次累積實戰經驗。

▲海地總統摩依士遇刺身亡，海地警方持台灣提供的T65K1步槍在官邸外警戒。（圖／達志影像／美聯社）
▲海地總統摩依士遇刺身亡，海地警方持台灣提供的T65步槍在官邸外警戒。（圖／達志影像／美聯社）

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