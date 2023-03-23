警破改槍工廠驚見65K2步槍　昔日曾援贈友邦當衝突武器

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首批T65量產1000支，此後逐批生產並裝備部隊服役。不過由於T65護木內部隔熱銀漆效果不彰，導致隔熱效果不佳，此外還有卡彈、零件容易故障等問題。為了改良T65護木散熱不佳問題，小改款步槍護木加裝鋁質隔熱片，成為T65K1步槍。不過T65K1只生產2萬多支，就由T65K2步槍所取代。
1987年軍備局205廠根據美軍M16A2使用經驗持續改良推出T65K2步槍，外型最大不同點為增設類似M16步槍的提把，方便士兵攜行，也可加裝輔助瞄器。此外還增加3發點放射擊模式。T65K2延伸出伸縮槍托版本的T65K2的卡賓槍，類似美國M733卡賓槍的設計，不過僅只有少量特戰部隊使用。
T65K2除軍警單位使用外，台灣高中軍訓課程亦使用槍管封死的「教學用」T65K2步槍。T65系列步槍曾是國軍1980至2000年主力輕兵器。隨著2002年T91突擊步槍問世後，台灣軍方開始逐步用T91取代T65K2步槍，不過海巡單位、後備部隊與新訓單位仍廣泛採用T65K2步槍。
T65系列步槍總產量逾50萬支。除我國使用外，外交部還曾援贈海地、哥斯大黎加、巴拿馬、巴拉圭等友邦。在海地衝突中，可見海地政府軍與民兵都使用T65步槍交戰。
我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）於2021年7月7日晚間在家遇刺身亡，享年53歲。在官邸血案爆發後，海地安全部隊與槍手爆發槍戰，並以台灣製造的槍械擊斃4名傭兵，台灣援贈的槍械在區域衝突中又一次累積實戰經驗。