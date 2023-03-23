不瞞了！阿妹開唱前爆喜訊　點頭答應關鍵原因曝光

暌違3年天后張惠妹（阿妹）終於推出2023年全新單曲〈離別總是那麼突然〉，由金曲歌后與金曲獎最佳作曲人黃韻玲譜曲，加上金曲獎最佳作詞人kwan與李焯雄作詞，並由黃韻玲製作。此外，阿妹將在本月31日於高雄巨蛋舉辦「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，也會在演唱會上，首唱這首全新的單曲，阿妹透露會答應演唱此曲的關鍵原因。
記者吳雨婕/綜合報導
單曲〈離別總是那麼突然〉表現出對離別的不捨，對逝去摯愛的思念，深情矢志不渝，教人不勝低迴，而阿妹的歌聲讓所有的離別都有了自己的主題曲，撫慰脆弱的心靈。該曲同時也是電影《速命道》主題曲，監製邱瓈寬（寬姐）在看完《速命道》初剪後，連同李焯雄，寫下這首歌詞。邱瓈寬表示，寫詞的當下，聽見的就是張惠妹的歌聲，「《速命道》是熱血飆速電影，需要有一位自帶氣場的女聲，能與一眾陽剛氣勢匹敵，剛柔對比，也讓角色與觀眾的情緒得以在淚水中宣洩。」
阿妹分享，聽到這首歌曲的demo就非常喜歡，欣然答應演唱，為了詮釋好這首歌，她做足了功課，不但看了《速命道》所有相關的片段，也看了之前國片所有與賽車有關的電影，用心揣摸角色。阿妹說：「這首歌很有挑戰性，這次不但是自己在唱，也要進入了角色的視角，聲音裡需要有戲，與演唱其他的歌曲很不一樣。」