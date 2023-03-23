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政院拍板修法重懲剝奪行動自由罪　最重囚7年

▲法務部檢察司長黃謀信說明《刑法》修法草案，包括增訂加重剝奪行動自由罪、增訂加重結果犯與增訂加重詐欺類型，嚴懲重罰詐欺集團。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.23）
▲法務部檢察司長黃謀信說明《刑法》修法草案，包括增訂加重剝奪行動自由罪、增訂加重結果犯與增訂加重詐欺類型，嚴懲重罰詐欺集團。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.23）

記者陳威叡／台北報導

近期發生詐騙集團囚禁、凌虐受騙民眾等案件頻傳，凸顯詐欺犯罪已從單純財產犯罪朝向科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展，更衍生出包括剝奪行動自由、施以凌虐等暴力犯罪，行政院會今（23）日通過《刑法》第302條之1、第303條及第339條之4修正草案，增訂加重剝奪行動自由，最高可處7年得併科罰金100萬元；增訂加重結果犯，因而致死可處無期徒；增訂加重詐欺類型，若透過深偽影像或聲音詐欺者，最高可處7年得併科罰100萬元，嚴懲重罰詐欺集團，以維護社會治安，保障國人安全。

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法務部說明，總統蔡英文交付新內閣四大任務中，將「打詐」列為攸關國民生活措施之一進行檢討，行政院長陳建仁今年主持第一次治安會報時，指示詐欺犯罪不僅侵害民眾財產安全，也影響民眾對政府滿意度，各相關部會首長務必將治安工作視為首要任務。

法務部指出，為因應詐欺犯罪型態改變而採取有效遏阻措施，以最短時間內主動提出刑法修正草案，以完備法制規範，完整評價詐欺集團成員罪質、惡性及行為實害性，且強化規範密度，以周延保護民眾之人身、自由及財產等法益。    

法務部說明，本次刑法修正草案，首先增訂加重剝奪行動自由罪（草案第302條之1第1項），增訂犯剝奪他人行動自由罪加重處罰事由，包括3人以上共同犯本罪、攜帶兇器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，另為獨立處罰規定，提高刑度，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

其次是增訂加重結果犯（草案第302條之1第2項），犯本罪而有前揭加重處罰事由，造成被害人死亡、重傷害加重結果犯，加重刑責。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

最後為增訂加重詐欺類型（草案第339之4條第1項第4款），以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

法務部說，本次修法將強化打擊詐欺犯罪力道及有效遏阻詐欺集團橫行，今日於行政院會通過後，將函請司法院會銜，再送立法院審議，期能順利修法通過，嚴懲重罰詐欺集團，以維護社會治安，保障國人安全。

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