政院拍板修法重懲剝奪行動自由罪　最重囚7年

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法務部指出，為因應詐欺犯罪型態改變而採取有效遏阻措施，以最短時間內主動提出刑法修正草案，以完備法制規範，完整評價詐欺集團成員罪質、惡性及行為實害性，且強化規範密度，以周延保護民眾之人身、自由及財產等法益。
法務部說明，本次刑法修正草案，首先增訂加重剝奪行動自由罪（草案第302條之1第1項），增訂犯剝奪他人行動自由罪加重處罰事由，包括3人以上共同犯本罪、攜帶兇器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，另為獨立處罰規定，提高刑度，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
其次是增訂加重結果犯（草案第302條之1第2項），犯本罪而有前揭加重處罰事由，造成被害人死亡、重傷害加重結果犯，加重刑責。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。
最後為增訂加重詐欺類型（草案第339之4條第1項第4款），以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
法務部說，本次修法將強化打擊詐欺犯罪力道及有效遏阻詐欺集團橫行，今日於行政院會通過後，將函請司法院會銜，再送立法院審議，期能順利修法通過，嚴懲重罰詐欺集團，以維護社會治安，保障國人安全。