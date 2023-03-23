高雄用水量將降到136萬噸 陳其邁：希望再降3萬噸
中央災害應變中心宣布，高雄將自3月30日起，水情燈號由夜間減壓供水的黃燈，再轉為減量供水的橙燈，高雄市長陳其邁今天表示，希望藉由減量供水的措施，從一天145萬噸降到136萬噸的用水量，再利用一連串的節水措施，得以減到133萬噸，希望大家共體時艱，一起度過缺水的時機。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁指出，高雄3月30日起水情燈號將轉為減量供水的橙燈，用水大戶將會有最高20%的水量限制，民生用水部分，如洗車、游泳池等等，也會調整，希望儘量不要影響到正常的民生及產業用水的穩定，自來水公司也會在管線末端會設立取水站、水車及相關供水設備，提供受到影響的地區或用戶，減少減量供水造成的衝擊。
面臨30年來最嚴峻的乾旱挑戰，目前市府鑿好的11口抗旱水井，每日增加供水5萬噸水源，九曲工作站持續鑿8口抗旱水井預計於4月底前陸續出水，可再增加2.4萬噸水源，另外鳳山及臨海水資源中心每日再擴增1.3萬噸再生水供產業使用，減少自來水用量，轉供作全市民生供水調配。
陳其邁說，以現階段來看，希望藉由減量供水的措施，高雄用水從一天145萬噸降到136萬噸，前年大旱時就曾利用一連串的節水措施，得以減到133萬噸的用水量，目前來看在月底應該會有小鋒面，有降雨機率，一方面藉由多元的水資源開發，二方面希望能夠透過減量供水，大家共體時艱，希望度過缺水的時機。