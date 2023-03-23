全球首創！台灣推中英文ChatGPT辨識系統　辨識度達94%

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快刀總經理林政宏表示，ChatGPT的出現，對全球的衝擊不言而喻，除了各領域的人力市場外，對於學術界的影響更鉅，全球包括台灣學校或地方教育局都紛紛提出相關規定，不論採取禁止或開放擁抱的態度，唯一不變的是對於學術倫理的重視。快刀中文相似度比對系統原本即利用自然語言處理和機器學習技術進行開發，「快刀AI先生：中英文ChatGPT文章辨識系統」利用快刀專利核心技術，分析文本中的語言特徵，例如句子結構、語法、用詞等辨識ChatGPT生成的文章。
快刀AI先生能夠識別出包括GPT4、GPT3、GPT2、BERT、Jasper等AI語言模型所產生的內容；除了中、英文以外，快刀AI先生也可辨識法語、德語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、波蘭語、荷蘭語、瑞典語、羅馬尼亞語、捷克語和挪威語等多國語言ChatGPT生成的文章。
林政宏表示，面對全球ChatGPT的熱潮，快刀AI先生以卓越的研發能量與技術，為台灣的AI領域創立全新的里程碑。快刀AI先生不但技術領先全球，未來，論文比對也將重新定義，ChatGPT 的AI比對將取代資料庫的重要性。「快刀AI先生： ChatGPT 文章辨識系統」開放限量千位教師進行實測，歡迎教師上網申請。