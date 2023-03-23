普發6000有新網站！財政部：有pro沒問題 見這字絕對假
普發6000昨(22)日開放登記，近日就有民眾向事實查核單位MyGoPen詢問「pro.6000.gov.tw」的網址上多了一個「Pro」是不是詐騙？經MyGoPen查核該網站「不是」詐騙，是全民普發現金「廣宣」網站；財政部官網也釋疑，普發現金登記網站https://6000.gov.tw，而多了一個「pro」是宣導網站，兩個網站可以相互連結。此外，警政署FB上也提醒，政府登記網站的6000是數字「0」 ，不是英文字母「Ｏ」；政府機關專用網址結尾「.gov 」前面一定有「.」，不會有其他英文或數字，且結尾也不會有「.com」，民眾使用上要多加留心。
記者周淑萍/綜合報導
MyGoPen 近日接到許多民眾詢問，為何在 Google 上搜尋到的普發現金網站，有些網址是「pro.6000.gov.tw」，而不是政府和各大媒體一直以來提到的「6000.gov.tw」？ MyGoPen 也詢問負責網站架設的數位發展部，數發部人員表示，「pro.6000.gov.tw」是廣宣網站，是利用子網域設定的，因此也是官方網站，不是詐騙網站。
財政部官網上同步做出解釋，辦理普發現金作業，分別建置全民共享普發現金登記網站(https://6000.gov.tw)及宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)，登記網站(https://6000.gov.tw)提供民眾線上登記作業、登記狀態與入帳狀態查詢及修改入帳金融機構帳號等功能；宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)提供民眾查找全民共享普發現金政策、領取方式、最新消息與常見問題等資訊，兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為全民共享普發現金官網。
此外，警政署在臉書發文提供真假「全民共享普發現金」官網的辨識眉角，包括有：
- 政府預登記網站的6000是數字「0」，不是英文字母「Ｏ」
- 認明政府機關專用網址結尾，gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字
- 政府機關專用網址結尾不會有「com」
- 政府不會發送手機簡訊、Email電子郵件，通知領取普發現金的相關消息。
- Emai電子郵件、或是手機簡訊、LINE聊天室或FB等社群平台上，收到有關「普發現金」的可疑網址連結時，請勿直接點擊網址。
- 手機可安裝Whoscall 應用程式，可辨識陌生詐騙來電與簡訊。
- 有任何疑慮，請撥打165反詐騙或110報案專線諮詢