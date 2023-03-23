來拿50元高雄商圈夜市優惠券　阿妹開唱繼續免費送

韓國知名女團BLACKPINK上週末在高雄開唱，經發局動員逾百人力於12處鄰近商圈夜市的捷運站同步設攤發放商圈夜市優惠券，吸引數以萬計的歌迷湧入商圈夜市消費，經發局預告，後續搭配阿妹、五月天演唱會檔期，將自28日起於同站點發放，憑票根即可兌換店家限量商品及50元商圈夜市優惠券。
記者鄭婷襄／高雄報導
經發局長廖泰翔指出，上週BLACKPINK的超人氣讓許多夜市、店家人潮爆滿，人潮從晚上11點演唱會結束後逐漸增加，攤商表示業績至少增加3成。緊接著阿妹、五月天及大港開唱等大型演唱會將陸續接棒，預估將吸引更多歌迷湧入，攤商店家均已做好準備，歡迎大家來高雄聽歌換好康、玩遍山海美景。
鳳山青年夜市主委劉奕佑表示，上週演唱會為高雄帶來數萬人潮，感謝市府推動加食延暢兌換商圈夜市優惠券，夜市內的青年牛排、不一樣鴨血、阿明師滷味、尚蜂豆乳雞等不少知名攤位都大排長龍，帶動營業額及來客數。看好未來幾週演唱會與連假商機，許多攤商紛紛加倍準備食材，期待人潮加倍來、生意加倍賺。
經發局呼籲，請歌迷趕快來領優惠券，因為票根不會收走，演唱會開始前也能來兌換，且為鼓勵歌迷搭乘大眾運輸，商圈夜市優惠券特別擴大於捷運凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營／高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站等12站捷運車站設攤兌換，搭配演唱會日期，兌換時間為上午10點到晚上10點，優惠券需於5月31日前使用完畢。