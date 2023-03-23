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警破改槍工廠驚見65K2步槍　國防部：經清查械彈未遺失

▲國軍後備部隊使用的T65K2步槍。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國軍後備部隊使用的T65K2步槍。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

國軍近期頻繁傳出失槍事件，海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心遺失1把45手槍，接著陸戰隊99旅在執行械彈檢查時，又發現短少T91步槍「槍機」2件，一度引發國防部長邱國正震怒。桃園警方日前在查緝槍械時，在嫌犯家中查獲有1把與國軍制式步槍T65K2相似度極高的槍械與大量彈藥。國防部今(23)日表示，經初步清查，國軍現有65K2式步槍帳料相符、並無遺失。

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國防部表示，經初步鑑識清查，國軍現有65K2式步槍帳料相符、並無遺失；同時針對全軍械、彈、爆材及其主要組成零件，依帳籍實施特別清點，嚴密械彈管理作業。

國防部表示，針對疑似軍用械彈外流，國軍以嚴肅態度，坦誠面對處理，已要求各單位運用組織分層負責，由各級主官(管)親自清點，會同監察人員監驗，落實特別清點作業。各軍種及專業彈庫應逐級對所屬下級單位實施督檢，並循體系呈報清點成果。預於3月25日完成常備部隊清點、5月31日前完成全軍清點。

國防部強調，國軍近年已建立嚴密械彈爆材管理機制，綿密定期、不定期清點等措施。對於疑似軍用械彈外流案，將全力配合調查、絕不隱瞞，若確屬國軍械彈則依法究辦，檢討相關違失責任，以匡正國軍後勤紀律。

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