誤傳離世！張菲罕公開露臉澄清 復出計畫曝：看有哪些菜
金曲歌王沈文程今（23）日舉辦記者會宣布要舉辦「國際沈文程日 五月十三彼下暗」演唱會，記者會邀來天王好友張菲，自2018年節目《綜藝菲常讚》熄燈後就淡出演藝圈的張菲，今天難得現身站台，也趁機會澄清先前的烏龍死訊。
記者吳雨婕/台北報導
張菲雖然許久沒有公開現身，但一出現依舊如過往精神奕奕，狀態也保持的很好，完全看不出歲月在他身上留下的痕跡。他上台後給了沈文程一個大擁抱，興奮的沈文程立刻即興彈起吉他演唱〈不要嫁給外省人〉，逗趣把歌詞改成「我就要嫁給沈文程」、「張菲你兒子就會變成繼承人」，張菲聽到後也不甘示弱以歌詞回敬：「你發現沈文程就是一個稻草人！」不按牌理出牌的幽默互動，讓在場笑聲連連。
先前誤傳張菲離世，張菲也趁此機會現身，以行動破除傳聞，「今天很感謝能夠來，我很少在電視機面前出現，一出現都是有朋友離世，趁今天證明我還活著。」他也不忌諱開起玩笑：「我知道有一天......我該去還是會去。」現場沈文程直接邀約張菲擔任演唱會嘉賓，張菲妙語如珠的說：「我今天來已經免費了，慢慢談啦～」給外界留下懸念。
被問到有沒有復出計畫，張菲直言：「看市場上有哪些菜，我們那個時代菜很貴，不是說現在菜便宜，以往得心應手都是秀場文化，現在都是唱片公司文化可能搭不上。」張菲分享近況，提到最近不開飛機了，「飛機牽涉到保養問題，民航局有規定，一年至少要飛6-12趟，兩年內沒有飛行紀錄就會被吊銷執照，我現在喜歡騎腳踏車，腳踏車對身體更有幫助。」