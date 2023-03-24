名家論壇》黃創夏／侯友宜的泡沫已經破滅！

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國民黨也該面對這個泡沫破滅的現實了：雖然「有夢最美，希望相隨」，但建構在虛幻的「本夢比」期待，當夢醒時分、黃粱夢碎的殘酷現實，會讓那些習慣自欺欺人者，繼續鑽進更虛幻的夢想當中！
這樣的局面，正是2023一開年以來，國民黨當中那些「妄想藍」一直糾纏的幻夢，他們幻想著2022年那一場民進黨大敗的選舉，等於必然變天的訊號、他們幻想著只要拱出新北市長的侯友宜，就可以班師回朝、他們幻想著明年的立法委員必是國民黨的豐收年，所以搶位子動作越來越激烈。
他們更幻想著國民黨的旗幟必將滿天飛舞，全台灣的「唯一主流民意就是『討厭民進黨』」，所以國民黨只要緊抓著「反綠」的旗桿，必定是天下盟主，還傲慢地認為就可以吃定柯文哲、以「藍白合」號召而吞食天地！
他們並沒有察覺到：不屑國民黨的惡感正在快速蔓延中。
3月4日，原本都不被關切和注意的南投立委補選，給了國民黨當頭棒喝：連南投都守不住，還在妄想2024？
這一場補選最傷的當然是侯友宜，所謂的「最強母雞」不但不下蛋還當自了漢，「有福我獨享、有難我不當」，侯友宜自私自利和對國民黨的責任與義務毫不沾鍋，卻總是一副「非侯不可」的傲慢高姿態，引發國民黨內「反侯」的聲浪，再也無法被特定媒體和力量所壓制，此起彼落，侯友宜的虛胖瞬間被戳破！
這樣的局面之下，柯文哲幹嘛要和國民黨「合」？
講更直接一點，以國民黨這種「自毀」的特殊本領，柯文哲反而只要等著撿便宜就好了。
朱立倫早就被「戰鬥藍」毀了、郭台銘前一陣子也被《旺中》集團連續十幾評專文抨擊，郭台銘選總統之路也毀了，現在侯友宜又自毀，而各方民調當中，柯文哲都穩定在「18%」到「21%」當中，這樣的數字已經保證柯文哲的民眾黨在2024立委可能有「十席」的倍數以上成長，而且一定會超過「5%」門檻，換句話說，2028年，未滿70歲的柯文哲照樣有總統大選的門票，幹嘛要跟日暮西山的國民黨結和或被併吞！
國民黨卻在幻覺當中，可能除了朱立倫目標鎖定是立委席次更多之外，其他人都還活在班師回朝的南柯夢中。
其中最最悲慘的，就是還沒有出陣，架式尚未擺開，就被看破手腳，未「出陣」就面臨將可能「出局」的窘態，只是徒惹眾人當成笑柄！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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