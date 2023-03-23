房價到底漲多快？年輕夫妻入住「這區」才半年：1坪貴5萬
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步。有房仲分享，一對90後的夫妻2020年意外懷孕，考慮到家中即將迎接新成員，於是以每坪約21萬、總價600萬（權狀總坪數28坪、含車位），購入林口中山路「童話世紀」2房的房型，想不到入住不到半年時間，該社區每坪已悄悄上漲5萬元，讓他驚呼「這漲幅也太快了吧！」慶幸自己提前做好買房規劃，省下不少荷包。
記者張志浩/綜合報導
21世紀不動產表示，今年才剛滿30歲的Vincent是土生土長的林口人，新婚時與老婆暫時和家人住一起，原本打算拼個3、4年再搬出去住，但2020年老婆意外懷孕，於是決定加快買房腳步，原先考量付款較輕鬆的原因，Vincent計劃購買預售屋，但某天偶然在中山路上看到一間不錯的中古屋，屋主也想脫手，且2房1廳、裝潢、家電符合需求，於是在確認屋況後，很快完成交屋簽約。
想不到入住不到半年，隔壁房客決定賣房，查看價錢後卻意外發現社區每坪上漲5萬，漲幅令他也大吃一驚，而21世紀不動產企劃研究室透過內政部實價登入網站查詢，也發現該社區無論是辦公或住家房型，在2020年至2022年內，3年內約有近四成的漲幅，甚至有高樓層的物件有超過五成的漲幅。
21世紀不動產林口捷運站前加盟店店長許展誌表示，許多人因台北房價太高所以選擇林口或龜山的房子，林口最多人首選購屋區域落在機場捷運A9站，屬於當地的蛋黃區，以Vincent買房的地點來看，距離中山路、仁愛路鬧區都很近，生活機能極佳；此外，環境清幽為林口一大優勢，市區街廓寬敞舒適、綠蔭遍布，公園綠地相當多，居住環境不像台北擁擠，住家附近就能滿足各種親子活動。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒，民眾在買房前需制定一個合理的預算，包括買房的總價、頭期款、貸款利率、貸款期限等。根據自己的財務狀況，制定出可負擔的預算範圍，每個月的房貸應控制在家庭總收入的3成左右，避免買房時超出自己的財務能力影響生活品質。