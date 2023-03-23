汪小菲張蘭指控外遇！具俊曄揭真相「抱起大S拍頭安慰」

2023台灣「10大最美星二代」爭奪戰！選出你心中的第一名

▲台灣10大星二代，誰是最美那一位？（圖／翻攝自廖思惟（左上起）、歐陽娜娜、歐陽妮妮、Lily許韶恩、Elly許曦文、李紫嫣、陳品兒、黃于庭、韓菲、王敏淳IG）
▲台灣10大星二代，誰是最美那一位？（圖／翻攝自廖思惟（左上起）、歐陽娜娜、歐陽妮妮、Lily許韶恩、Elly許曦文、李紫嫣、陳品兒、黃于庭、韓菲、王敏淳IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

在美女如雲的演藝圈中，許多「星二代」們不僅繼承父母的高顏值，甚至青出於藍，比父母還耀眼奪目，人氣更是居高不下。其中像是歐陽龍、傅娟的女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜，以及小S（徐熙娣）、許雅鈞的女兒許曦文（Elly）、許韶恩（Lily）等，都是台灣知名星二代，而誰是最美星二代也各自擁有支持者，競爭相當激烈。對此，《NOWnews今日新聞》就特別整理了最具話題性、知名度的10位台灣星二代，開放讓網友們票選，究竟誰才是你心中的「最美星二代」呢？快來投下神聖的一票吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲歐陽娜娜（左2）過年回台灣與歐陽妮妮（左1）、歐陽娣娣（右1）團聚合體。（圖／翻攝歐陽妮妮IG）
▲歐陽妮妮（左起）、歐陽娜娜（左2）和歐陽娣娣（右1）是歐陽龍（左3）與傅娟（右2）的寶貝女兒們。（圖／翻攝歐陽妮妮IG）
台灣演藝圈最具話題性、知名度的星二代非歐陽龍、傅娟的二女兒歐陽娜娜莫屬，不過歐陽娜娜雖然是歐陽家三姐妹名氣最高的一位，爭議卻也不少；而藝人王彩樺近日因為正妹女兒黃于庭而有「國民岳母」之稱，也是網路上討論度破表的一位星二代，她不僅擁有甜美臉蛋，還和媽媽一起主持節目，未來發展令人期待。

▲王彩樺心疼愛女庭庭車禍摔斷腿。（圖／王彩樺臉書）
▲王彩樺（右）正妹女兒「庭庭」黃于庭（左）擁有甜美臉蛋。（圖／王彩樺臉書）
此外，《NOWnews今日新聞》也列出了以下星二代，分別是歐陽龍與傅娟女兒「歐陽妮妮」、孫芸芸女兒「廖思惟」、余皓然與王中平女兒「韓菲」、李㼈與熊家婕女兒「李紫嫣」、檢場與李翊君女兒「王敏淳」和陳昭榮女兒「陳品兒」，投票時間於3月23日開始，一直到3/29日截止，歡迎網友們踴躍投票，選出您心目中的最美星二代吧！

哪一位台灣星二代是您心中的冠軍？

最正星二代換人當？高捷「19歲女兒」仙氣爆棚　美照曝光

林予晞看BLACKPINK慘被明星「解壓縮」！爆公關票潛規則

樂天女孩「李多慧vs.林襄」誰強？應援熱舞片一對比秒懂

暗黑港版王淨「進軍日本拍片」！素海霖自爆：1年出軌6次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀