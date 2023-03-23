2023台灣「10大最美星二代」爭奪戰！選出你心中的第一名
在美女如雲的演藝圈中，許多「星二代」們不僅繼承父母的高顏值，甚至青出於藍，比父母還耀眼奪目，人氣更是居高不下。其中像是歐陽龍、傅娟的女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜，以及小S（徐熙娣）、許雅鈞的女兒許曦文（Elly）、許韶恩（Lily）等，都是台灣知名星二代，而誰是最美星二代也各自擁有支持者，競爭相當激烈。對此，《NOWnews今日新聞》就特別整理了最具話題性、知名度的10位台灣星二代，開放讓網友們票選，究竟誰才是你心中的「最美星二代」呢？快來投下神聖的一票吧！
記者郭佩蓉/綜合報導
台灣演藝圈最具話題性、知名度的星二代非歐陽龍、傅娟的二女兒歐陽娜娜莫屬，不過歐陽娜娜雖然是歐陽家三姐妹名氣最高的一位，爭議卻也不少；而藝人王彩樺近日因為正妹女兒黃于庭而有「國民岳母」之稱，也是網路上討論度破表的一位星二代，她不僅擁有甜美臉蛋，還和媽媽一起主持節目，未來發展令人期待。
此外，《NOWnews今日新聞》也列出了以下星二代，分別是歐陽龍與傅娟女兒「歐陽妮妮」、孫芸芸女兒「廖思惟」、余皓然與王中平女兒「韓菲」、李㼈與熊家婕女兒「李紫嫣」、檢場與李翊君女兒「王敏淳」和陳昭榮女兒「陳品兒」，投票時間於3月23日開始，一直到3/29日截止，歡迎網友們踴躍投票，選出您心目中的最美星二代吧！
哪一位台灣星二代是您心中的冠軍？