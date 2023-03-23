固守「紅色海灘」 海軍陸戰隊桃園竹圍首辦反登陸操演
美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）上月表示，中國國家主席習近平，可能已經命令軍隊在2027年進攻台灣，警告外界不可低估中國對台野心。海軍陸戰隊今（23）日在桃園竹圍海灘首度演練反登陸作戰，竹圍海灘被列管為共軍易於登陸「紅色海灘」，希望藉反登陸操演驗證戰力、確保政經中樞安全的固安作戰計畫。
記者呂炯昌／台北報導
國防部自20日起實施俗稱「小漢光」的聯合作戰計畫演練，演習採實戰化24小時不分日夜，連續演練方式進行5天4夜訓練，整合軍種演訓，依共軍犯台想定遂行戰力保存，並執行「整體防空、聯合截擊、聯合國土防衛」作戰。
第四天的「聯合國土防衛」作戰在桃園竹圍海灘舉行，今日清晨5時左右，海軍中和級戰車登陸艦已在竹圍漁港近海待命，上午8時演習命令下達後，3輛扮演紅軍的海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車駛出中和級艦，展開兩棲登陸作業，扮演藍軍的化學兵煙幕營在海灘施放煙幕，掩蔽視線，由守軍展開反擊，並殲滅半數紅軍。
由於仍有少數紅軍自岸際登陸成功，演練場域也從海邊延伸至竹圍市區，除演練戰傷救護外，也模擬雲豹八輪甲車因輪胎損壞，由官兵攜帶備胎緊急更換；公路總局搶修車也配合出勤演練。另外，國軍也出動心戰喊話車，呼籲敵軍快投降別抵抗，展現國軍強大氣勢。