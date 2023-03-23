拉麵沒吃完！熟客紙巾留「8字」離開　老闆娘一看笑開懷

清大發生「浪犬傷人案」！學生遭咬傷噴血　校方態度惹議

▲清大發生兩起浪犬咬傷學生的流血案件。（圖／清華大學關懷生命社（清大懷生社、校園流浪犬關懷社） 臉書）
▲清大發生兩起浪犬咬傷學生的流血案件。（圖／清華大學關懷生命社（清大懷生社、校園流浪犬關懷社） 臉書）

記者李惠婷/綜合報導

流浪動物在街邊遊蕩致使許多問題，新竹清華大學近期就發生兩起浪犬咬傷學生的事件。該校女學生控訴，這兩個禮拜有三隻黑狗現身女宿區，接著就發生學生被咬傷的流血事件，可學校駐警隊對此態度消極「我們也常被咬，打破傷風就沒事了」，使校內學生勃然大怒，希望校方能正視浪犬傷人的嚴重性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於Dcard中發文，表示學生們從本月13日左右聽聞有三隻浪犬在宿舍區的垃圾桶邊徘徊，17日就發生一起學生凌晨五點走在校園被浪犬圍攻咬傷左大腿的意外，該名學生當時並無挑釁行為，單純走在路上。學校接獲通報後僅向該學生索取基本資料，再由學生朋友將傷者送去醫院治療。

校方在17日早上9時許發信會在傍晚進行誘捕，但後續不了了之，隔（18）日就有其他學生看到狗群在宿舍門口打架。接著，昨（22）日晚上8時許再次出現學生被攻擊的事件，腳踝處被咬至撕裂傷，流滿血，別處也布滿許多小傷口，後續還是自行叫救護車去醫院。

▲目擊第二場意外的學生爆料，學校駐警隊態度消極。（圖／截自Dcard）
▲目擊第二場意外的學生爆料，學校駐警隊態度消極。（圖／截自Dcard）
學生們在經歷兩起傷人案後對校方的處理態度相當心寒，有目擊第二場意外的同學爆料，當時女學生被咬後因害怕情緒激動，駐警隊伯伯卻問她：「狗在哪裡？怎麼沒有錄影？」，並讓學生流著血站著接受詢問，後續在學生自行叫救護車並要上車之際，其中一位駐警隊員還說：「我們也常被咬啦！打一隻破傷風就沒事了」。

原PO憤怒控訴，校方針對此事態度消極，僅請關懷生命社及駐警隊設置誘捕籠抓捕，和鼓勵學生看到野狗出沒要通報以追蹤出沒位置，「但事實上我們並沒有看到任何進展，甚至也沒有說看到野狗時要怎麼避免被咬」，「現在受害者正在持續增加，學生回宿舍時都需要結伴同行，也有的人選擇去找友人借住，沒有人知道下一個被咬的會不會是自己，也沒有人知道這樣活在恐懼下的日子還會持續多久」。

▲清大懷生社表示已成功抓捕一隻。（圖／清華大學關懷生命社（清大懷生社、校園流浪犬關懷社） 臉書）
▲清大懷生社表示已成功抓捕一隻。（圖／清華大學關懷生命社（清大懷生社、校園流浪犬關懷社） 臉書）
對此，清大懷生社今日凌晨於臉書發文，22日晚間11點已請專業人士成功誘捕到其中一隻黑狗，校方預計在週六（25日）與動保所開會研擬誘捕計畫。

獨／東海動保社遭闖「私自帶走浪貓」！竟是校內教授所託

遇到別靠近！東非狒狒「靠打架」排位　目前疑逃往新屋

凶狠「東非狒狒」逛大街！一路奔桃機　民眾嚇：以為大狗

拉布拉多把自己當人？每天「牽秋田逛街」勤溜狗　網笑噴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀