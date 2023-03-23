清大發生「浪犬傷人案」！學生遭咬傷噴血　校方態度惹議

我是廣告 請繼續往下閱讀
校方在17日早上9時許發信會在傍晚進行誘捕，但後續不了了之，隔（18）日就有其他學生看到狗群在宿舍門口打架。接著，昨（22）日晚上8時許再次出現學生被攻擊的事件，腳踝處被咬至撕裂傷，流滿血，別處也布滿許多小傷口，後續還是自行叫救護車去醫院。
學生們在經歷兩起傷人案後對校方的處理態度相當心寒，有目擊第二場意外的同學爆料，當時女學生被咬後因害怕情緒激動，駐警隊伯伯卻問她：「狗在哪裡？怎麼沒有錄影？」，並讓學生流著血站著接受詢問，後續在學生自行叫救護車並要上車之際，其中一位駐警隊員還說：「我們也常被咬啦！打一隻破傷風就沒事了」。
原PO憤怒控訴，校方針對此事態度消極，僅請關懷生命社及駐警隊設置誘捕籠抓捕，和鼓勵學生看到野狗出沒要通報以追蹤出沒位置，「但事實上我們並沒有看到任何進展，甚至也沒有說看到野狗時要怎麼避免被咬」，「現在受害者正在持續增加，學生回宿舍時都需要結伴同行，也有的人選擇去找友人借住，沒有人知道下一個被咬的會不會是自己，也沒有人知道這樣活在恐懼下的日子還會持續多久」。
對此，清大懷生社今日凌晨於臉書發文，22日晚間11點已請專業人士成功誘捕到其中一隻黑狗，校方預計在週六（25日）與動保所開會研擬誘捕計畫。