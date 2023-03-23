防堵柬埔寨豬仔　政院拍板人口販運法修正草案

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內政部說，本次修法有4大重點，首先是接軌國際規範及趨勢；現行人口販運定義對勞動剝削的範圍，與「聯合國打擊人口販運議定書」尚有落差，考量國際間部分國家，已將利用被害人從事犯罪活動並加以剝削，列為勞動剝削的態樣之一，因此修正定義，將使被害人遭受「強迫勞動、從事勞動與報酬顯不相當的工作、實行依我國有法律有刑罰的行為、為奴隸或類似奴隸」等，都納入勞動剝削範圍。
第二是深化保護被害人權益；增訂疑似被害人對於鑑別結果不服，得經原鑑別機關向其上級機關提出異議，使救濟程序更迅速。又為利外籍被害人留台謀職，並提高作證或指認加害人的意願，修正放寬核發1年期的居留許可，另為提供需要安置服務的本國籍或外籍被害人多元選擇，這次也增訂非機構式的安置服務，以及因特殊情況須在外租賃房屋或居住於工作地點等，都能獲得政府提供的福利服務措施。
第三是擴大處罰並嚴懲不法；避免柬埔寨事件再度發生，新增犯罪份子如剝削並利用被害人實行依國內法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑，同時也新增犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段而進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，更可處7年以下有期徒刑，此外對於以強暴、脅迫、詐術等不法手段，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作時，這次也增訂最低刑度為1年以上，期嚇阻不法，維護勞動者基本人權。
最後為強化人權治理及供應鏈；為強化打擊人販運及銜接國際人權標準，增訂觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商，以維護政府採購供應鏈的合法正當競爭秩序。
此外也增訂意圖剝削販運行為罪，若被害人被騙至機場被警方救回，雖加害人犯行未遂，仍可處5年徒刑，若被害人未滿18歲最高可處7年，減少犯罪鏈斷點，避免無法可罰情事。
內政部指出，此次修法幅度較大，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼社會各界支持，儘速完成修法，以強化政府打擊人口販運的力道，讓基本人權能獲更完善周延的保護。