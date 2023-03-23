東非狒狒會去哪？專家示警「危險區域」：民宅注意這角落
桃園平鎮區出現東非狒狒引發網友熱議，而目前里長跟守望相助隊兩度抓捕皆失敗，最新蹤跡曝光從高速公路旁的高幼路跑進民宅區。動動教育學會理事長葉傑生提醒，東非狒狒多為30-60隻群居系動物，單隻逃脫比較不會有領域性，屬於雜食性動物，離開園區後首要目的就是覓食求生，有可能出現在農地、菜園，密集人居的地方就要注意垃圾堆積處，提醒民眾垃圾要趕快清理乾淨，不要堆積讓牠有覓食空間。
記者鍾怡婷/綜合報導
動物專家葉傑生從畫面中判斷，逃脫中的東非狒狒約莫是30公斤的雄性狒狒，雄性會有較強的領域性，在東非會有群聚性去組織撲殺哺乳類動物，但因為目前只有一隻逃脫在外，比較不會對人類有危害，離開園區後首要目的是覓食求生，東非狒狒屬於雜食性動物，會吃蔬菜、根莖類、蛋白質，因此有機會出現在農地、菜園，若是密集人居住的地方，就有機會出現垃圾堆積處，提醒民眾不要堆積垃圾，否則恐怕有機會遇到逃脫中的東非狒狒！
葉傑生也提醒，獨自一隻東非狒狒若發出攻擊，多半是因為「受到挑釁、欺負弱小」因此見到他時不要對視、尖叫、逃跑，父母也要特別注意小朋友、寵物的安全，應該是在安全範圍內正常走過，若是狒狒已經往前攻擊，可「把食指指著牠」做出威嚇動作，千萬不要貿然出手抓捕牠，要趕快通報動保單位，會有專業的團隊使用麻醉槍、吹箭工具、網子。
要特別注意的是，東非狒狒雖然不會主動攻擊，但犬齒長達5-6公分，可以獵捕羚羊，也可以徒手把人撕裂到肚破腸流，仍舊有一定的危險性。至於民眾可以如何分辨東非狒狒與台灣獼猴呢？專家指出，狒狒體型較大，腮幫子毛髮明顯豎起，比起台灣獼猴看起來更加威武，屁股上會有肉瘤，東非狒狒臉部膚色較少、毛髮多，很容易就能辨別。