台灣助印尼地震受災戶　首批1,000份賑濟包送達

印尼西爪哇省展玉縣(Cianjur)於2022年11月21日發生規模5.6級地震，此場地震造成數百人傷亡、上萬當地民眾因房屋損壞而流離失所。台灣政府捐贈10萬美金交由三輪慈善基金會統籌辦理賑濟工作，首批賑濟物資1,000份賑濟包於2023年3月15日轉致展玉縣政府，並舉行簡單隆重的捐贈儀式。
記者賴正琳／綜合報導
捐贈儀式由台灣駐印尼副代表陳盛鵬及展玉縣長特助Dedi Sudrajat共同主持，Dedi特助代表縣長由衷感謝台灣捐贈賑濟物資以及對展玉縣地震災民的協助。陳副代表致詞時表示，台灣政府在發生地震災害的第一時間，就向印尼政府表達誠摯的慰問與關心，並捐贈10萬美金給三輪慈善基金會統籌辦理賑濟工作，希望這份台灣政府與人民的愛心能溫暖災區民眾。負責統籌辦理賑濟活動的三輪慈善基金會執行長鐘文燐則表示，在展玉縣地震災害之後，該基金會就已經多次深入災區勘災與賑災，未來將繼續統籌辦理相關賑濟工作。
三輪慈善基金會準備之賑濟物資包，每份250,000印尼盾，內容包含毛毯、油、鹽、糖、乾糧等民生物資。該基金會共備2,000份賑濟物資包，其中1,000份在這場活動捐贈展玉縣府，其餘1,000份將由該基金會選定展玉縣偏遠災區發送。
三輪慈善基金會是由印尼台商創立，並向印尼政府登記立案的非營利組織，長期與台灣駐印尼代表處合作在印尼各地執行賑災、濟貧、急難救助等人道援助工作，賑濟經驗豐富、動員整合能力佳，深獲印尼民眾及台灣僑民高度評價。