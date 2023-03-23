竹聯幫網內互打！砸店、擄人樣樣來　新北警掃黑送辦32人

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信堂成員得知自家公司被砸後，隨即求助天道盟天蘆薈的范姓成員（22歲），不料待2幫派集結湊足21人準備復仇時，卻被警方逮個正著，雖火拼遭制止，但天蘆薈的范姓成員仍不甘對方氣焰囂張，又找來多名小弟，到一處由明仁會所開立的車行砸店，隨後自行前往中和分局投案。
案經調查，新店分局、中和分局及刑警大隊掃黑專責隊共組專案小組，在臺灣臺北地方檢察署、臺灣新北地方檢察署指揮下，同步執行拘票26張、搜索票27張，在新店、蘆洲等地點檢肅拘提竹聯幫仁堂明仁會27歲陳姓幹部、竹聯幫信堂41歲廖姓幹部、天道盟天蘆會23歲范姓幹部及成員共32人到案，並針對幫派據點實施搜索，查扣毒品咖啡包286包、辣椒水槍2把、空氣槍2把、西瓜刀等各類刀械11把及球棒等證物，訊後依組織犯罪、妨害自由、槍砲、毒品等多項罪嫌移送法辦。
新北警局局長廖訓誠表示，將持續秉持「幫派零容忍」之執法態度，強力打擊絕不手軟。幫派成員如有藉故在新北市轄內滋事，涉及暴力犯罪將從嚴究辦，本次查獲犯嫌中有7名幫派成員參與竹聯幫仁堂明仁會春酒宴會。警方將持續針對幫派據點實施威力臨檢，針對幫派公開活動嚴格執法，若有不法情形，除第一時間壓制逮捕現行犯，後續將溯源追查幕後主謀及在逃成員，報請轄區檢察官指揮偵辦，嚴辦到底，並清查掃蕩幫派據點，斷絕非法經濟活動、斬草除根。