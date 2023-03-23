Switch遊戲片哪款保值？任家三本柱 這款二手價僅掉2成
任天堂與Illumination Entertainment攜手打造《超級瑪利歐兄弟》電影，日前任天堂與環球影業釋出了終極預告，大幅帶動瑪利歐相關熱搜，根據露天市集統計，相較上個月同期關鍵字搜尋量爆增2.4倍，任天堂遊戲主機Switch搜尋量爆增1.2倍。露天市集觀察自疫情開始至今後疫情時代，Nintendo Switch遊戲主機、二手遊戲市場上的價格變化，以遊戲片來說，任家三本柱的瑪利歐老大哥，保值程度高，第一名的《瑪利歐賽車8》二手遊戲片價格接近其原售價的80%。
記者周淑萍/綜合報導
根據露天站內自2016年起至2023年1月為止的交易資料進行分析，發現Nintendo的二手遊戲主機（包含3DS、DS、以及Switch）的成交數量在2020年3/20後開始攀升。以最新推出的Switch機型為例，2020年上半年的二手主機成交數量，相較於疫情前的2019年上半年成長了2.2倍之多。
若是從成交價來看，以新型的Switch而言，於疫情尚未爆發之前，平均成交價約7,500元，而在2020年初台灣疫情擴散之後，其平均成交價上升至17,500元上下，成長的幅度有2.3倍之多。從露天站上的交易數據可以推測：全球疫情、《集合啦！動物森友會》等等的遊戲熱度，再加上全球供應鏈短缺造成的遊戲機缺貨 ，確實帶動了Nintendo的二手遊戲主機的成交訂單數量與價格。
此外，也統計保值程度最高的遊戲片，第一名的《瑪利歐賽車8》二手遊戲片價格接近其原售價的80%。第六名的《超級瑪利歐奧德賽》更是不遑多讓，二手遊戲片價格也接近原售價的80%。除此之外，第八名的《超級瑪利歐派對》，以及《瑪利歐網球》的二手遊戲片價格也都能維持在原售價的50%以上，可以顯見瑪利歐系列的Switch遊戲片的二手遊戲片的熱門程度。
三本柱之一的寶可夢，熱門遊戲保值度則因遊戲而異，像是寶可夢系列作中，銷售量最高的遊戲是《寶可夢劍/盾》，位居第五名的寶座，二手遊戲片價格維持在原售價的80%上下。而其他的寶可夢系列作則保值程度較遜色，隨著發售時間的增加，其二手遊戲片價格約落在原價的40%上下。