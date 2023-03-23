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藍寶石大歌廳高流再現！母親節澎澎、康弘首登復刻舞台

▲「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會將於5月13、14日母親節的週末登場。（圖／高流提供）
▲「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會將於5月13、14日母親節的週末登場。（圖／高流提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄流行音樂中心（高流）將於5月13、14日母親節的週末舉辦「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會，今年參與演出的巨星陣容與去年截然不同，除了由綜藝大姐大白冰冰與歌后葉璦菱分別領銜，完美卡司還包括歌手、名主持人康弘，以及知名藝人澎澎。

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這次卡司陣容精彩可期，5月13日由白冰冰帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容；5月14日由葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎，連續兩天復刻舞台歌舞秀，演繹高雄藍寶石大歌廳當年絕代風華。

▲這次卡司陣容精彩可期，包含白冰冰、葉璦菱、康弘、黃西田、澎澎等人。（圖／高流提供）
▲這次卡司陣容精彩可期，包含白冰冰、葉璦菱、康弘、黃西田、澎澎等人。（圖／高流提供）
高流董事長暨文化局局長王文翠表示，高雄藍寶石大歌廳在70至80年代的台灣娛樂界具有關鍵與舉足輕重的地位，見證當年南台灣娛樂文化產業興盛，具台灣秀場年代的指標意義。

高流執行長丁度嵐指出，去年高流首度復刻藍寶石大歌廳演唱會，兩天下來吸引滿場共萬名觀眾，最感動的是看到很多長輩首次走入高流海音館，欣賞屬於他們那個年代的巨星演唱會，除了回味當年許多巨星的舞台風華，也喚醒當年追星的記憶。

澎澎在受訪時表示，自己在藍寶石開始營業首日就擔任演出，藍寶石更是她演藝生涯的第一個舞台，當時第一次上台演唱的歌曲是〈生命如花籃〉，一剛開始唱的也都是藝術歌曲，走的是氣質路線，還博得「藍寶石林青霞」的稱號，可說是迷倒眾生。是因後來有次短劇女主角告假無法演出，她被點名代班和當時的天王主持人張帝同台演出，沒想到因此一炮成名，改走女丑路線，奠定她在藍寶石短劇演出的重要地位。

澎澎說：「來到藍寶石除了聽好聽的歌之外，另外一方面就是要讓粉絲，透過欣賞短劇哈哈大笑，忘記不開心的事，讓觀眾情緒得到釋放，這也是為什麼當時藍寶石大歌廳會那麼受歡迎的原因」。

當年參與藍寶石風華的資深藝人康弘回憶說：「藍寶石最受歡迎的就是康弘、黃西田的說說唱唱以及爆笑喜劇。記得有次喜劇因為太好笑，有觀眾笑到差點氣喘發作，還好休息之後沒什麼大礙，這個粉絲隔天還來繼續捧場，把後面沒有看完的部分看完，真的是很忠實的觀眾。」

高流提醒，「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會已經熱烈開賣，兩天演出群星卡司都不相同，但是同樣精彩，錯過這檔再等明年，請所有想回味當年藍寶石風華的歌迷們，把握機會至ibon 系統購票。

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