藍寶石大歌廳高流再現！母親節澎澎、康弘首登復刻舞台

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高流董事長暨文化局局長王文翠表示，高雄藍寶石大歌廳在70至80年代的台灣娛樂界具有關鍵與舉足輕重的地位，見證當年南台灣娛樂文化產業興盛，具台灣秀場年代的指標意義。
高流執行長丁度嵐指出，去年高流首度復刻藍寶石大歌廳演唱會，兩天下來吸引滿場共萬名觀眾，最感動的是看到很多長輩首次走入高流海音館，欣賞屬於他們那個年代的巨星演唱會，除了回味當年許多巨星的舞台風華，也喚醒當年追星的記憶。
澎澎在受訪時表示，自己在藍寶石開始營業首日就擔任演出，藍寶石更是她演藝生涯的第一個舞台，當時第一次上台演唱的歌曲是〈生命如花籃〉，一剛開始唱的也都是藝術歌曲，走的是氣質路線，還博得「藍寶石林青霞」的稱號，可說是迷倒眾生。是因後來有次短劇女主角告假無法演出，她被點名代班和當時的天王主持人張帝同台演出，沒想到因此一炮成名，改走女丑路線，奠定她在藍寶石短劇演出的重要地位。
澎澎說：「來到藍寶石除了聽好聽的歌之外，另外一方面就是要讓粉絲，透過欣賞短劇哈哈大笑，忘記不開心的事，讓觀眾情緒得到釋放，這也是為什麼當時藍寶石大歌廳會那麼受歡迎的原因」。
當年參與藍寶石風華的資深藝人康弘回憶說：「藍寶石最受歡迎的就是康弘、黃西田的說說唱唱以及爆笑喜劇。記得有次喜劇因為太好笑，有觀眾笑到差點氣喘發作，還好休息之後沒什麼大礙，這個粉絲隔天還來繼續捧場，把後面沒有看完的部分看完，真的是很忠實的觀眾。」
高流提醒，「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會已經熱烈開賣，兩天演出群星卡司都不相同，但是同樣精彩，錯過這檔再等明年，請所有想回味當年藍寶石風華的歌迷們，把握機會至ibon 系統購票。