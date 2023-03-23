高市公所協助普發現金代登記　陳其邁要警局速辦網路詐騙

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中央普發現金發放採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，3月22日至3月26日開放上網預登記，採用身分證或居留證字號尾數分流。
陳其邁表示，上網預登記日期是從昨天到26日，民眾要按照身證末碼進行登記，等立法院預算通過，馬上匯到市民帳戶或ATM提領，偏鄉也能透過造冊來發放，感謝在地里長與公所全力協助。
陳其邁強調，他要求警察局在這一段期間，假如有涉及網路詐騙案件要嚴辦速辦，防止類似詐騙手法發生，所以他也要提醒市民朋友注意不明訊息或不明網站，警察局及治安機關會全力查察不法。
陳其邁也非常感謝在地里長、鄰長，來協助社區的里民大家來發放，假如說大家有什麼在一般的諮詢，其實里長或者是公所、戶政事務所也都會來全力協助，陳其邁也請年輕的朋友，或者是對網路比較熟悉的朋友，其實在家裡面用上網登記的方式，也可以來進行處理。
陳其邁希望這一波6千元的發放能夠很快，而且非常的迅速，能夠到市民朋友每一個人的手中、帳戶，他有要求警察局在這一段期間，假如有涉及到一些網路詐騙的部分，是要嚴辦、速辦，能夠盡速防止類似這種詐騙的手法發生，所以這個部分也要提醒所有的市民朋友，要特別注意一些不明訊息、不明網站的部分，警察局治安機關也會全力來查察。