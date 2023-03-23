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高市公所協助普發現金代登記　陳其邁要警局速辦網路詐騙

▲因應全民普發現金，高雄市48處區公所或戶政事務所提供臨櫃代登記及諮詢服務，今天上午市長陳其邁準備飲料及點心前往前鎮區公所及戶政所慰問。（圖／高市府提供）
▲因應全民普發現金，高雄市48處區公所或戶政事務所提供臨櫃代登記及諮詢服務，今天上午市長陳其邁準備飲料及點心前往前鎮區公所及戶政所慰問。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

全民普發現金昨（22）日起開放「登記入帳」線上登記，為了解高雄市的發放作業，市長長陳其邁今(23)日上午前往前鎮區公所的全民普發現金諮詢服務櫃台，除要求警局對於網路詐騙，要嚴辦速辦外。也提醒所有的市民朋友，要特別注意一些不明訊息、不明網站的部分，警察局治安機關也會全力來查察。

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▲為了解高雄市的發放作業，市長陳其邁今(23)日上午前往前鎮區公所的全民普發現金諮詢服務櫃台與申請民眾互動。（圖／高市府提供）
▲為了解高雄市的發放作業，市長陳其邁今(23)日上午前往前鎮區公所的全民普發現金諮詢服務櫃台與申請民眾互動。（圖／高市府提供）
因應全民普發現金，高雄市48處區公所或戶政事務所提供臨櫃代登記及諮詢服務，今天上午市長陳其邁準備飲料及點心前往前鎮區公所及戶政所慰問工作人員。不少來洽公民的市民都相當感謝市府提供便利服務，這樣不用擔心被騙。

▲因應全民普發現金，高雄市48處區公所或戶政事務所提供臨櫃代登記及諮詢服務。（圖／高市府提供）
▲因應全民普發現金，高雄市48處區公所或戶政事務所提供臨櫃代登記及諮詢服務。（圖／高市府提供）
中央普發現金發放採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，3月22日至3月26日開放上網預登記，採用身分證或居留證字號尾數分流。

陳其邁表示，上網預登記日期是從昨天到26日，民眾要按照身證末碼進行登記，等立法院預算通過，馬上匯到市民帳戶或ATM提領，偏鄉也能透過造冊來發放，感謝在地里長與公所全力協助。

陳其邁強調，他要求警察局在這一段期間，假如有涉及網路詐騙案件要嚴辦速辦，防止類似詐騙手法發生，所以他也要提醒市民朋友注意不明訊息或不明網站，警察局及治安機關會全力查察不法。

陳其邁也非常感謝在地里長、鄰長，來協助社區的里民大家來發放，假如說大家有什麼在一般的諮詢，其實里長或者是公所、戶政事務所也都會來全力協助，陳其邁也請年輕的朋友，或者是對網路比較熟悉的朋友，其實在家裡面用上網登記的方式，也可以來進行處理。

陳其邁希望這一波6千元的發放能夠很快，而且非常的迅速，能夠到市民朋友每一個人的手中、帳戶，他有要求警察局在這一段期間，假如有涉及到一些網路詐騙的部分，是要嚴辦、速辦，能夠盡速防止類似這種詐騙的手法發生，所以這個部分也要提醒所有的市民朋友，要特別注意一些不明訊息、不明網站的部分，警察局治安機關也會全力來查察。

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