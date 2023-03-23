試辦免費市巴接駁轉乘台鐵 謝國樑籲善用縮短通勤時間
為了縮短通勤族通勤時間，基隆市長謝國樑今（23）前往麥金路、樂利三街口的通勤熱點公車站牌，實際搭乘市府試辦的免費接駁直達八堵車站公車，並在長庚醫院候車亭向候車民眾宣導，鼓勵大家善加利用，縮短到台北市區通勤時間。謝國樑也在現場聆聽乘車民眾建議，請交通處與公車處，依民眾意見反饋納入調整。
記者吳嘉億／新北報導
謝國樑表示，安樂區往八堵車站直達公車共2班次，分別於平日上午7時10分及7時20分自長庚醫院站位發車後即直達八堵車站，民眾可無縫轉乘台鐵109次自強號，從長庚醫院站位到南港車站僅需40至50分鐘且具穩定可靠性，對於安樂區居民是一大福音。
交通處表示，試辦安樂區往八堵車站直達公車，分別於平日上午7時10分、7時20分共2班次，自長庚醫院站位發車後直達八堵車站，預計抵達八堵車站時間分別為7時25分及7時35分，視路況可能略有誤差；接駁公車計畫預計試辦至3月31日止，試辦期間免費乘車，民眾可在長庚醫院公車站的國道客運站區搭乘「往八堵站接駁公車」，市府將視情況進行站點滾動式調整。
謝國樑今日是由交通處長王圳宏、公車處長陳新埤陪同，和基隆市議員林沛祥、秦鉦一同搭乘實際了解狀況，提到公路總局近日增派客運車輛支援9026，市府則推出接駁公車，鼓勵候車過久的民眾，搭乘接駁公車到八堵車站，再轉乘台鐵直達南港，市府則是研議於麥金路沿線進行試辦。