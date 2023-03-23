《捍衛任務4》來了！基努李維戰甄子丹 影迷曝看前須知
電影《捍衛任務4》（John Wick:Chapter 4）昨（22）日在台灣上映，不僅是《捍衛任務》系列原班人馬打造新史詩篇章，還邀來男星甄子丹參戰，和基努李維（Keanu Reeves）在大銀幕對決，讓不少影迷相當期待，就有一名專業的網友整理了幾點觀影前的須知，提供給即將去看《捍衛任務4》的觀眾參考。
記者賴禹妡/台北報導
一名網友在Dcard上分析，在觀賞《捍衛任務4》前有幾點須知，首先，看這部電影之前需要先看過前作，才能完全了解其世界觀，若無法全部都複習，至少要看過拓展世界觀的第2、3集，另外，《捍衛任務》系列雖然主打壯觀的武打場面，但已經難以突破舊作，因此最主要是玩出「新花樣」。
該網友指出，《捍衛任務4》新花樣不單是指動作設計，劇情場景也十分多元，劇組橫跨歐亞美三大洲，前往柏林、巴黎、紐約、日本等多國實地拍攝，除了拍出不同國家的美景，也很用心呈現出當地文化元素，另外《捍衛任務》系列從上集開始就有打鬥時間拉過長的缺點，但這部只有1場戰鬥出現這種感受，其餘都設計得相當精巧，因此影響不大。
另外，該網友也表示，《捍衛任務4》兩大配角甄子丹及真田廣之的表現亮眼，尤其對武打電影拿手的甄子丹更是替這部電影注入一股新能量，配上真田廣之創造了許多精彩場面，除此之外，《捍衛任務》一貫的「冷幽默」風格，在這部曲中也有出現，劇組在整部籠罩著陰鬱氣氛的電影中製造出許多令人會心一笑的笑點。
該網友還提醒，電影結束後會有1段片尾畫面，當時看完電影進入片尾名單時，他還疑惑有個人物的故事還沒交代完，結果下秒片尾畫面就幫他解惑了，也讓他開始期待或許有《捍衛任務5》的可能。