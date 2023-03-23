中彰四合一停水改接完成！台水：影響近30萬戶已全面復水
中彰四合一停水改接工程昨（22）日順利完成改接，並依原公告期程於今（23）日上午9時全面恢復供水。台灣自來水公司表示，此次四合一工程對於提升大台中、彰化地區穩定供水大有助益，停水事前也經過縝密評估與考量，提前部署停水施工的作業管制、復水期間排水排氣的作業安排等，盼能將停水期間對民生的衝擊降到最低。
記者鄭妤安／台北報導
因配合台水中區工程處辦理「台中市聚興配水池新舊管連接、台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線及鯉魚潭場第二送水管工程銜接」等3案工程，台水第四區管理處自21日上午10點起至今日上午9點，停水47小時，台水稍早宣布工程已在昨日順利完成改接，今日已全面恢復供水。
台水感謝台中市政府、彰化縣政府、交通部公路總局及各級民代大力協助，更感謝用戶的諒解，使此次相關改接工程順利完成。
此次停水47小時，影響近30萬戶數，台水公司事前經過縝密評估與考量，提前部署停水施工的作業管制、復水期間排水排氣的作業安排等，於停水前再三演練各種可能突發情形、加強停水宣導，並增派人力辦理停水期間客服1910用戶進線追蹤，期許停水期間對民生的衝擊降到最低，並於復水後檢討各項作業，以為未來精進減少停復水時間。
目前停水區域已全面復水，復水初期原架設的臨時加水站仍將持續維持巡迴補水作業，至供水全面穩定後再予撤除，如有個別用戶用水設備因氣塞等問題，造成無法進水，請立即撥打1910客服專線，台水公司將即刻派員協助排除。