防疫鬆綁！羅一鈞：27日起取消3類住宿照顧機構定期快篩
中央流行疫情指揮中心今(23)日宣布，調整住宿式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩之措施。今(2023)年3月27日起，取消住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭照顧機構定期快篩措施，以有症狀時進行快篩；惟住宿式長照機構、老人福利機構、住宿式精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家的服務對象，仍維持快篩頻率為每週一次，定期篩檢措施至今年4月30日止，服務對象每週定期快篩1次(身心障礙者、失智症者、2-18歲維持每週1次，未滿2歲免篩)，有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案，按指示進行隔離或治療；工作人員有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況，調整篩檢頻率。
記者孫唯容／綜合報導
指揮中心說明，考量機構篩檢、防疫管制亦將逐漸鬆綁，住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭之陽性率均已低於0.5%，經持續滾動檢視疫情狀況，放寬住宿式照顧機構定期篩檢頻率措施；惟基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應保持警惕，避免發生機構群聚感染風險，因此，住宿式長照機構、老人福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家定期篩檢措施，再延長執行至今年4月30日，公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家等住宿式照顧機構。
指揮中心提醒，請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。
※【NOWnews 今日新聞
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