美升息進入9局下半 國泰世華銀估央行利率不變機率高
美國聯準會（Fed）再升息1碼，但在會後聲明透露開始考慮暫停升息的可能。由於台灣中央銀行也在今（23）日下午2點召開理監事會議，是否跟進升息受關注。國泰世華銀行則認為，美國通膨持續滑落，升息步伐可望來到9局下半，預期5月仍有升息1碼的機會，若金融情勢較目前惡化，也可能暫停升息，而台灣由於景氣燈號藍燈、出口處於連續衰退，加上觀察重點核心通膨，央行對升息態度可能轉為保守，預估政策利率維持不變機率較大。
記者顏真真／台北報導
國泰世華銀行分析，美國聯準會升息1碼，將利率升至5%，維持現行縮表計畫。利率點陣圖顯示，2023年還有1碼的升息空間，至2024年才有降息的空間。不過，聯準會政策聲明中刪除「將持續升息」的字眼，顯示已經開始考慮暫停升息的可能。聯準會5月會議將可看到3月消費者物價指數（CPI）年增率及個人消費支出物價指數（PCE），同時參酌第一季經濟成長率（GDP），國泰世華銀行預期，美國5月仍有升息1碼的機會，若金融情勢較目前惡化，也可能暫停升息。
至於台灣央行今日下午是否跟進升息？國泰世華銀行認為，「核心通膨」將是觀察重點，預估政策利率可能不變，信用管制維持不變，主要考量景氣燈號藍燈、出口處於連續衰退下，央行對升息的態度可能轉為保守，同時，央行CPI預估可能上調，主要考量電價上調將予物價壓力，後續考量電價上調的傳導影響，核心通膨將是主要觀察重點。
至於經濟走勢展望，國泰世華銀行表示，就美國通膨以CPI年增來看，已自2022年7月的高點9.1%回落，國泰世華銀行預期2023年在去年物價高基期、金融情勢帶來的不確定下，至少2023年上半年仍可看到通膨持續回落，但預期年底仍將高於2%的通膨目標。
就經濟面而言，2023年美國經濟增速進一步滑落的空間仍大。國泰世華銀行預期，要同時看到極高的物價及深度衰退的停滯性通膨 可能性不高，但緩經濟及偏高物價的情勢仍難避免。