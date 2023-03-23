經典賽／日本憑何戰勝美國？美媒：WBC史上最強投手陣容

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但在冠軍戰，這支球隊居然只靠兩發陽春砲得到2分，留下如此大量的殘壘，這是外界難以預料的。MLB官網記者Michael Clair在面對這個問題時指出，「日本隊之所以獲勝，是因為他們的投手壓制了美國隊的打線。包括我在內，很少有人會想到美國本場比賽會被限制在2分以內。」
他進一步解釋說，雖然他認為日本隊會獲勝，但本來預計會是一場打擊大戰，Mike Trout、Paul Goldschmidt和Mookie Betts等強打應該能做好自己的工作，但情況卻並非如此。
而《今日美國》記者Bob Nightengale則直言本屆日本隊擁有WBC史上最佳的投手陣容，「在比賽開打前，很多球探都告訴我日本的投手有多厲害。WBC史上最出色的投手陣容就是他們的看法。本屆沒有美國投手能和大谷、達比修有、佐佐木朗希山本由伸匹敵。
他還表示日本教練團考慮到大多數美國球員沒有與日本投手交手的經驗，而選擇讓今永昇太、而非達比修有先發出賽，並且在之後啟用日職投手為主的牛棚陣容，是一個很好的決定。「來自美國以外國家的大聯盟球員也有和大谷與達比修交手的經驗，但他們對其他日本投手知之甚少，一定對他們的高水平感到驚訝。 美國的頂級投手因擔心受傷而沒有參加比賽，這讓日本投手的素質顯得更加突出。」
上述這一點，委內瑞拉體育媒體《El ExtraBase》記者Daniel Alvarez Montes也很認同，他指出美國隊認為達比修有會先發，這樣的變陣成功影響了對方的明星打者們，是極為優秀的一手。
出於這一點，Nightengale甚至認為他想把冠軍賽MVP投給日本主帥栗山英樹，「他在美國打線還沒適應之前就果斷換投，不讓任何打者對戰同一名投手2次，戰術運用上只能用精彩來形容。」
Clair對此則說，他認為大谷翔平的影響力很大，但這場比賽他只敲1安、投1局，因此要選MVP的話，他想把票投給日本的陣容深度，而不是單個個人，「日本武士隊在本屆賽事上的打線、先發輪值或牛棚上沒有任何漏洞。」
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