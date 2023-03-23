歡慶兒童節　壽山動物園加碼現場票1000張

壽山動物園為慶祝兒童節，開放全國12歲以下兒童4月1日至4月5日免費入園外，今再宣布每日現場再加碼1000張門票，更推出「『孩』要來壽山動物園」系列活動，大小朋友可以攜帶畫紙和畫筆到園區創作寫生、聽故事、感受動物陪伴的書香時光。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳說，今年活動新亮點「萬獸圖」繪畫創作坊，首次邀請多次入圍義大利波隆那插畫展的吳欣芷及以多元媒材創作著稱的ZOOLALA美術客，分別於4月3日及4月4日上午帶領小朋友進行創作，藉由參與式藝術創作拉近小朋友與大自然距離，相關報名資訊請關注動物園臉書。每日也將限量提供1000張圖紙供遊客領取，歡迎小朋友自行攜帶畫筆及畫板，彩繪自己的動物世界；同時也提供限量由台慶不動產贊助的精美小禮給在現場完成創作的小朋友。
另外，4月1日將有一台乘載許多兒童繪本的行動書車進駐園區，只要憑市圖借閱證，當天即可在園區大樹下或可愛動物旁享受書香樂趣；下午3點，則邀請說故事媽媽進行動物繪本分享。深受大小朋友喜愛的「ZOOCOOL故事屋」也會於4月2日至5日每日下午3點在親水廣場，透過生動有趣的主題故事，以沉浸式的互動體驗，引領小朋友走入故事情節。
動物園表示，目前動物園門票以預購為主，並配合國人出遊規劃提早14天開賣，兒童節連假門票已秒殺完售；園方特別加碼在兒童節五天連假期間每日加賣現場票1000張，上下午各500張。動物園再次呼籲，壽山動物園停車空間有限，建議在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，也可將愛車停放捷運週邊停車場再轉搭大眾運輸工具入園。更多資訊可至壽山動物園官網或臉書查詢。