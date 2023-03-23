增2例兒童重症MIS-C！皆未接種新冠疫苗 一度併發心肌炎
中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內自3月20日新制實施後，3/21至3/23平均每日新增109例COVID-19確定病例(併發症)，均為本土個案，較新制前一個月之每日中重症平均數119例略降。指揮中心發言人羅一鈞表示，其中有2例兒童重症MIS-C通報，分別是2歲女童跟1歲男童，兩人均一度併發心肌炎，1歲男童還合併心臟衰竭住進加護病房搶救。
記者林莞茜／綜合報導
羅一鈞指出，2歲女童沒有接種任何一劑新冠疫苗，2/17確診後，3/1開始有發燒、結膜炎、皮疹、局部淋巴結腫大，3/3就醫住院，曾出現併發心肌炎血壓降低的狀況，經過救治類固醇、免疫球蛋白等藥物治療之後，病況好轉，於3/16出院；另一位1歲男童，也沒接種任何一劑新冠疫苗，1/24確診，2/27發燒、皮疹、結膜炎、心肌炎，3/1就醫因為有心肌炎併發心臟衰竭情形，當天收治加護病房，使用類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，3/15出院。
根據統計，目前累積有207例的MIS-C個案，38例腦炎、34例肺炎(含細支氣管炎)、14例哮吼、11例家中死亡(含到院前死亡)、5例敗血症、2例心肌炎、5例其他共病引起、新生兒感染等。
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