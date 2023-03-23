芒果季到了！大苑子今開喝「愛文芒果冰沙」　61門市限定

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大苑子於初夏今天驚喜開賣「大苑子愛文芒果季」，以真材實料愛文芒果果肉新鮮現打的「愛文芒果冰沙」大杯130元，喝得到自然熟的濃郁芒果香與清爽冰沙；喜歡茶香的民眾則推薦以清香茉莉綠茶結合新鮮芒果的「愛文翡翠」大杯75元，透心涼又消暑，雙雙正式於全台61間限定門市開賣。
【大苑子愛文芒果季販售門市】
北部
三重五華店、三峽和平店、土城中央店、土城延和店、士林文林店、台北天母店、台北景美店、市府夢想店、永和樂華店、林口長庚店、新竹中正店、新竹北大店、新竹南大店、新竹清大店、新竹園區店、新竹新豐店、新莊富國店、竹北三民店、竹北六家店。
中部
大雅學府店、太平樹孝店、台中一中店、台中世貿店、台中忠孝店、台中昌平店、台中南屯店、台中黎明店、西屯中科店、沙鹿靜宜店、虎尾中正店、清水店、逢甲福星店、彰美店、靜修店、豐原三民店、霧峰店、斗六站前店、西螺店、秀水店、和美鹿和店、南門店、埔里店、神岡中山店、惠來店、溪湖店、彰化大埔店、豐原南陽店。
南部
台南東寧店、台南青年店、台南崇德店、左營大店、安南和順店、成大勝利店、佳里延平店、高雄六合店、高雄文化店、高雄後昌店、高雄瑞隆店、新市店、楠梓藍昌店、鳳山中山店。
另外，「Mr.Wish鮮果茶玩家」也推出2款期間限定飲品，分別是水果種類多到爆表的「果果邦尼」、及富有熱帶南洋風味的料多版「邦尼奶奶」，口感清爽，基底都有濃厚的橘子果汁提味，有點炎熱的最近喝起來剛剛好。還與「華納兄弟探索全球消費性產品部門」合作，推出樂一通家族角色一系列杯膜、紙杯、隨身瓶；最可愛的莫過於2款「兔巴哥」隨行杯，各式「兔巴哥」表情包萌到融化，即日起至Mr.Wish全台門市，凡消費即可以179元加購一款隨行杯Ｍ數量有限，售完為止。