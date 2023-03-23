《黑暗榮耀》小涎鎮：很想被愛1次　當最美宮女被3男包圍

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除了辛叡恩之外，「花書生3人幫」厲雲、姜勳、鄭乾柱的顏值、演技亦是本劇看點之一。也是第一次演歷史劇的厲雲透露，這次除了著重在發聲、語調之外，在武戲的部分也花不少心思，都是配合武術教練一起演戲，笑稱自己「有點天賦」。曾演過《衣袖紅鑲邊》等兩部歷史劇的姜勳表示，之前兩部作品都是在宮內，這是第一次走出宮外，不像在宮裡那麼注重禮節，可以更自由一些，例如在宮裡都要跪著，但現在可以盤腿，感覺很棒。
《花書生熱愛史》劇情描述一名古靈精怪的客棧年輕女主人，遇到3位俊俏如花但各懷祕密的書生，進而展開一段青春浪漫、懸疑待解的故事。在第1、2集中，原本是兩班貴族家閨女，卻因父母雙亡而獨力經營著「二花院客棧」的尹端午（辛叡恩 飾），陸續招攬到個性冷酷的武科書生姜剷（厲雲 飾）、遊手好閒的滑頭書生金是姴（姜勳 飾）、個性細膩的貴族書生丁柳嘏（鄭乾柱 飾）後，4人以賓主關係開始共同互助的生活。某天，端午意外得知父親生前欠100兩錢巨債須償還漢城府判官，無力還債又不願將客棧拱手讓人的她心生一計，向判官提議幫忙找出「廢世孫」的下落抵債，然而此舉會對「花書生三人幫」帶來影響，讓觀眾好奇接下來的故事發展。《花書生熱愛史》每週一、二獨家在friDay影音播出。