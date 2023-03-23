獨／KID久未現身《木曜》疑請辭 經紀人曝背後實情
藝人KID（林柏昇）與小將近10歲的「東區妹仔」Rita登記結婚後，年初迎來一子。近來有網友在匿名平台Dcard上表示，KID已許久未現身網路節目《木曜四超玩》，對此，經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
原PO在Dcard上以「請問KID是退出《木曜四超玩》了嗎」為題，表示好幾週都沒有看到KID，很多「一日系列」也沒有再看到他出現，但他《綜藝玩很大》一樣有去錄影，質疑他是否已向《木曜四超玩》請辭，留言區也掀起其他網友議論：「KID除了《綜藝玩很大》，還有星光雲跟野人七號部落要顧，加上現在小孩又剛出生」、「我覺得應該只是剛好這幾個禮拜沒有KID而已」、「老婆懷孕生子，多陪伴，我覺得很棒」。
而經紀人則表示KID並沒有退出《木曜四超玩》，「寶寶出生後還在適應新手爸爸階段比較忙，產前就有先跟《木曜四超玩》告知有這個狀況，請他們體諒，但他在可以的狀況下都會盡力配合參與，下週四就有安排會去直播了。」也透露KID還在適應新手爸爸，偶爾也會發文分享爸爸經，很累但也很樂在其中。
事實上，撇除副業，KID演藝工作也是相當忙碌，除了是《木曜四超玩》的班底、《綜藝玩很大》的小隊長等主持工作之外，私下經營以露營為主題的YouTube頻道「野人七號部落」，也會不定期更新。加上KID剛新婚，兒子出生也未滿3個月，還在新手爸爸新鮮期，他對於家庭也是無私奉獻、無怨付出，是大家心中負責任的男人。