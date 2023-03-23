機艙出現「毛茸茸大白熊」！牠燦笑打招呼：你在看我嗎
好想坐在牠後面啊！毛茸茸的寵物可以讓人放鬆身心，有時候光是看著就能撫平暴躁的心情，就有民眾分享一張機艙內的照片，有隻毛茸茸的薩摩耶犬被主人抱在懷中，眼帶笑意地四處張望，可愛的畫面讓所有人的嘴角都忍不住勾出來。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《Dogspotting》分享照片，能看到有隻薩摩耶犬坐在機艙內的座位，但仔細一看，原來是主人將牠抱在懷中，而牠面帶笑意將兩隻手放在人類肩上，舒適地左瞧右看，而坐在狗狗後方的乘客的目光幾乎全部都被吸過去，看起來大家都很喜歡這位毛茸茸的乘客呢。
網友回覆「哇！是一隻軟綿綿的雲朵狗在雲朵上飛（ Floofy cloud in the clouds）」、「旁邊乘客：『抱歉先生，我知道你老婆坐在你旁邊，但我必須請她跟我換座位，這樣我才能撫摸你抱著的狗狗。謝謝你』」、「『喔！你看起來蠻不舒服的，我可以幫你抱這朵雲』」，不少人則笑稱薩摩耶是白熊「他們什麼時候開始讓北極熊搭飛機」。
通常貓狗等寵物無法被帶入機艙，但是服務犬例如導盲犬、助聽犬及情緒支援型心靈撫慰犬則不在此限，有網友便猜測，這隻薩摩耶犬之所以可以被主人抱在懷中，真實身分應該是隻「情感輔助犬」，透過肢體互動來安撫主人在飛行過程中的緊張情緒。