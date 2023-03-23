foodpanda搶攻「即時快遞」市場！75元起跳 4月底前半價
foodpanda不只送飲料、美食，現在觸角再向外擴張，今(23)天宣布，旗下 pandago 即時快遞服務繼 2021 年首度推出 B2C 商務應用後，將整合至 App 一站式服務應用，正式於六都及新竹地區推出 C2C 即時快遞服務，一般民眾忘記文件、外送便當都能使用此服務，官方表示，預計今年第4季會拓展至全台各縣市，預計2024 年 pandago 整體運營可望突破 300 萬張訂單，同時為歡慶 pandago 全新里程碑，推出限時無限次運費5折優惠。
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda 自 2021 年首度推出 pandago 即時快遞服務，以 B2C 為主軸，成為業界最多品牌使用的即時快遞服務，追求效率的「幫手經濟」正式崛起。foodpanda 營運總監秦宇表示：「藉由過去商務應用的經驗，和疫情之後人們恢復正常實體互動，急、忙、忘等快商務應用需求將大幅擴張。」
根據foodpanda表示，pandago B2C 即時快遞服務推出已超過兩年，與多品牌合作的即時快遞，包含家樂福家速配、全聯小時達、麥當勞、肯德基、全家便利商店等。今起pandago 進軍 C2C 消費市場，於六都 (臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市) 及新竹縣市全面上線，每一筆訂單75元起，且即日起至 4 /30，凡使用 pandago 服務，輸入優惠碼「送啦」，還能享限時無限次 5 折優惠，每筆訂單最高折抵 80 元，預期 2024 年整體 pandago運營將可創造破 300 萬的訂單量。
pandago 具備三大特色：
- 媒合時間業界最快，平均只要 5 分鐘：foodpanda於六都及新竹縣市擁有10萬名註冊的外送夥伴，外送動能強大，平均媒合時間僅需 5 分鐘。
- 操作最便利，一站式 App 全包辦：想叫快遞不用另外下載 App，foodpanda 一次包辦美食外送、生鮮雜貨、內用優惠到即時快遞。
- 使用最安心，單次計費免儲值：pandago 以單件計費，不需事先儲值，下單後刷卡即可完成叫件，且全天候 24 小時都能送，更可即時追蹤包裹運送狀態。