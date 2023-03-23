真有狒狒逃脫！他2周前「目擊過馬路」被笑：你酒還沒醒
桃園平鎮區振興里爆出「東非狒狒」在街上亂竄的事件，後經證實真身應為「豚尾狒狒」，但性情同樣兇猛，目前仍在街上逃竄，有關單位也正在搜索抓捕，呼籲民眾看到千萬不要靠近。而在事情爆發前，有民眾早在10日便看到狒狒本人在逛街，可當時發上網後卻沒有人願意相信他，反而笑他是「喝醉酒看錯」。
記者李惠婷/綜合報導
該名網友10日於個人臉書發文，說明當天上班時，竟看到「不知是猩猩還是狒狒」的生物前面過馬路，他對此不敢相信，甚至揉了揉眼睛確認自己是否看錯，「從科技廠往警局方向穿越，我都懷疑是不是下班去投案了」。
可當時還未有狒狒逃脫的消息傳出，眾人都不相信路邊真的會出現這類少見生物，所以都質疑他「會不會是流浪漢啊…」、「你是還沒酒醒吧！」、「可能昨天喝太多！哈哈」、「我聽你在『@@』」、「是不是酒還沒醒看錯」，好在如今相關新聞頻發，終於還他一個清白。
振興里里長黃志杰表示，該隻「豚尾狒狒」已在平鎮逗留12天之久，期間僅採食蔬果、未傷害人，他與守望相助隊在接獲民眾通報後立即出動，無奈牠實在聰明，在數天的抓捕行動下仍宣告失敗。
動物專家葉傑生則提醒，遇到狒狒時，不論大人小孩都要避免與牠眼神對視、露齒微笑、尖叫、害怕，也不要轉過身奔跑，可能因此激怒牠，只要平靜地走過去就可以避免遭到攻擊。