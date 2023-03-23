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韓綜第1位出道台灣人！《Running Man》金鍾國都嚇到歡呼

▲朱育陞（左四）在韓綜《看見你的聲音》裡大放異彩。（圖／陳佳琪提供）
▲朱育陞（左四）在韓綜《看見你的聲音》裡大放異彩。（圖／陳佳琪提供）

記者陳雅蘭/綜合報導

由《Running Man》金鍾國、Super Junior利特、諧星俞世潤主持的綜藝節目《看見你的聲音》，節目宗旨是將音痴和真正有實力的歌唱者混在一起，觀眾和嘉賓只能從外貌和舉止進行淘汰，高反差的綜藝效果成為話題。而第10季昨（22日）開播，最終優勝者是來自台北的男高音朱育陞，他表示完全沒料到能撐到最後，以「差點錯過的奇幻旅程」來形容這次的經歷。

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▲台灣聲樂家朱育陞是韓綜《看見你的聲音》首位台灣優勝者。（圖／陳佳琪提供）
▲台灣聲樂家朱育陞是韓綜《看見你的聲音》首位台灣優勝者。（圖／陳佳琪提供）
該節目22日晚間播出第10季第1集，該集的主題為「天國的階梯」，並邀來韓劇《天國的階梯》男主角申鉉濬和他的好朋友鄭俊鎬當嘉賓，朱育陞以「Last Survivor 」之姿出現，獲得最後勝利。節目中，朱育陞飆嗓演唱《天國的階梯》電視原聲帶中的〈Ave Maria〉，勝出後彈奏鋼琴並演唱威爾第歌劇《茶花女》的〈飲酒歌〉 ，申鉉濬和金鍾國群對朱育陞男女聲自由切換的嗓音讚嘆不已，不斷發出驚呼聲。

朱育陞早在就讀新店高中一年級時就展現歌唱天分，飆唱〈夜后〉的影片讓他獲得關注。他從台北藝術大學音樂系畢業後，前往英國皇家伯明罕音樂學院研究所攻讀聲樂，學成後獲邀到世界各地演唱，目前有多元身分，除了擔任成美室內樂的音樂總監，平時也教授聲樂，專門為學生指導嗓音開發、調整與修復；也曾與李翊君的女兒合作，她演奏長笛、朱育陞負責演唱。

朱育陞透露當初參賽的過程「本來以為是詐騙」，因為韓方主動聯繫上他時，他與經紀人一方面覺得開心，一方面又擔心可能是詐騙，因為他們2月中旬飛往首爾的前一天，才拿到製作方的正式邀請函，加上與韓方溝通的過程中，對方經常臨時提出需求，所以錄影前的心情是「擔心被騙多過緊張」。

朱育陞表示，真正緊張的是最後一關終極二選一的時刻，「耳機裡傳出的聲音要我保持冷靜，不能有太多表情」，朱育陞因聽不懂韓文，只能看著主持人和嘉賓對他品頭論足，心想：「如果不能勝出的話，不就白來了！」幸好他成為最後的贏家，得以在台上盡情發揮真正的歌唱實力，工作人員還告訴他：「你是開播以來，第一位獲得最後壓軸勝出的台灣人！」

朱育陞拿下優勝後，製作單位替他錄製單曲發行，有趣的是，當初覺得對方是詐騙集團的他，事後向親友透露在韓國的「奇幻之旅」時，大家也覺得他在吹噓。經過這次韓綜的洗禮，朱育陞讚嘆韓國製作單位的精細分工，也再次驗證韓方一開始說的，「我們的海選都是選擇已經準備好的人」，朱育陞也堅信從古典跨界流行的決定沒有錯。

▲台灣知名假聲男高音朱育陞。（圖／Stefano Ricci提供）
▲台灣知名假聲男高音朱育陞。（圖／Stefano Ricci提供）

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