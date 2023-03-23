MIRROR向林俊傑道歉！無緣當嘉賓自嘲：不幸又再次出現
香港頂流男團MIRROR原本受邀擔任林俊傑（JJ）演唱會嘉賓，沒想到雙方認知不同，合作因而破局，事後被罵蹭熱度，成員邱士縉在IG曬出團員合影，喊話「要做個紀念」，被網友認為是挑釁，雙方粉絲在網路互嗆對方蹭熱度，風波越鬧越大，他昨（22）日澄清一切都是場誤會，還自嘲「不幸又再次出現了」。
記者江芷稜/綜合報導
依照港媒報導，原本林俊傑邀請MIRROR擔任嘉賓，以為是全團成員都來，結果該團只派出成員Lan（陳卓賢）上場，其他6人出席彩排捧場，結果林俊傑方面希望其他人能擔任伴舞，全員上陣更為熱鬧，結果Lan感到自己與同夥都不受尊重，雙方協調破局，事後還退追蹤JJ，演唱會監製李志倫出面道歉，表示因錯誤傳遞雙方資訊，最後取消嘉賓環節。
MIRROR男團的經紀人事後祝福林俊傑演唱會成功，期待未來有機會合作，但雙方粉絲開始互嗆，港粉指責JJ蹭熱度，JJ的歌迷則認為偶像在全世界知名度遠超過MIRROR，明顯是後輩不懂尊敬前輩，眼看風波鬧大，邱士縉趕緊在IG限時動態發文道歉，澄清自己發照片沒有特別用意，「說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在哪一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會」。
他謙虛說，沒有自認很厲害，打從出道起就知道自身有很多不足，只是幸運眷顧我們，但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，就看我們多努力了，也無奈表示「不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個POST的意思，自嘲為何不幸又再次出現了」。