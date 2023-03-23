峮峮再度進軍日本！「蕾絲小可愛」躺床照辣暈萬人：好香
中職中信兄弟「啦啦隊女神」峮峮（吳函峮）擁有甜美長相、傲人身材，因陳子豪應援舞爆紅，IG坐擁93萬人追蹤，人氣相當旺。日前才捲入退隊風波，所幸她本人與經紀人也立刻出面澄清。近日，她又公布將再度進軍日本的喜訊，透露第二張數位寫真書即將在日本推出，並曬出一張穿著蕾絲小可愛的躺床照，讓粉絲鼻血狂噴。
記者郭佩蓉/綜合報導
峮峮18日在臉書、IG以全日文發文，透露自己去年推出的第二張寫真書《QUNing》將在日本上架數位版，「我想很多人去年都看過，但這本寫真集是台灣女演員、女攝影師林予晞拍攝的，她以女性角度捕捉我進入30多歲的各種面向。」
峮峮也透露這是一個不僅會被男生喜歡，也會被女生喜歡的作品，希望今年能親眼見到日本的粉絲們。她也隨文曬出一張穿著白色深V蕾絲小可愛的躺床照，只見她露出深邃事業線，側躺在床上，雙手則撫摸著秀髮，引起粉絲無限遐想。照片曝光後，粉絲紛紛留言稱讚：「超甜美、性感」、「最美的峮峮」、「很美喔」、「OMG」、「太太太可愛了，好正，戀愛了」、「峮峮好可愛」、「哇！好香」、「太可愛了」、「林予晞把妳拍得好美啊」、「喜歡自然的峮峮，漂亮」、「可愛的峮」。