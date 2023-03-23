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疫後特別預算黨團協商　時力提案要求衛福部提改善方案

▲針對勞健保基金的虧損，時代力量再次呼籲政府單位應建立長久穩定的制度，並提出治本、合理、合法的預算規劃。（圖／時力立院黨團提供）
▲針對勞健保基金的虧損，時代力量再次呼籲政府單位應建立長久穩定的制度，並提出治本、合理、合法的預算規劃。（圖／時力立院黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

立院於今（23）日進行疫後特別預算黨團協商前，時代力量黨團表示，勞健保基金的虧損，再次呼籲政府單位應建立長久穩定的制度，並提出治本、合理、合法的預算規劃。

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立委邱顯智指出，這次疫後特別預算，針對挹注勞保基金的部分，時力共有4案預算提案被保留協商。時力要求勞動部應試算未來老年人口的生活需求水準，且不論就業期間所得高低，讓勞工皆能享有具人性尊嚴的基本生活，確保沒有人被遺漏。

邱顯智表示，勞保基金恐在5年後用罄，政府撥補已是緩不濟急，勞動部必須儘速提出勞保財務改革方案，並召開勞保改革國是會議，與社會各界溝通與對話，重新建立一個長久穩定的社會保險機制，維護岌岌可危的世代正義。  

王婉諭表示，健保基金也是用挹注補助200億的方式，採取一個只有短期改善效果的作法，讓健保基金的財務危機，仍無法看到明確的解決方法。因此時力也提案，要求衛福部應針對長年以來種種健保的問題提出具體改善方案，並研議《全民健康保險法》修法與說明健保費率調整的規劃方向。

陳椒華指出，經濟部編列23億元用以「輔導工廠合法改建及完善基礎設施」相關事項，然而以公帑補助不合法的違章工廠，並不符合公平正義原則，特別預算不應用於特登違章工廠，相關改善應由違法廠家自行負擔，政府後續也不應再編列公務預算用於特登及污染違章工廠的改善。 

陳椒華表示，行政院於也編列了13.5億的預備金，將用於因應特別預算期間各項工作經費執行所需，並舉出預算法第83條以及過去於 921震災、莫拉克風災與口蹄疫疫情發生後所各編列之特別預算皆有預備金，聲稱其於法有據，有前例可循。但根據《預算法》第83條，行政院於年度總預算外，得以提出特別預算之四大情事，此次特別預算編列預備金的理由，其實並不符合任一情事理由。因此時力主張刪減預備金預算，政府不能有錢就亂花錢。

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